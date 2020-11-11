公視法「4分之3」門檻每屆都卡關！文化部：修法是未來一年重點

▲公視董監事每屆審查都卡關。（圖／ETtoday資料照）

記者林育綾／台北報導

公視第7屆董監事審查大卡關！由於公視法規定，董監事提名需經由「4分之3」以上審查委員同意才通過，不過9日召開會議時，15名審查委員中有5位國民黨委員集體缺席，造成審查陷入膠著。「4分之3」的母數究竟是指「全體委員」還是「出席委員」，此項門檻爭議備受討論，文化部長李永得今（11）日再次表示，公視法這部分當時立意良善，卻留下解釋空間，過去20年每屆都碰到這問題，因此文化部將尋求修法共識，這也是未來一年很重要的重點。

依據《公共電視法》，公視董事會由立法院推舉11至15名社會公正人士，組成公共電視董、監事審查委員會，行政院提名的公視董監事候選人，需由審查委員會以「4分之3」以上之多數同意。此設計獨一無二，複雜度甚至超越美國總統大選選舉人團制度，目的即是為了讓審查委員能「獨立超然」行使職權，避免政黨或政治的直接介入。不過日前董監事審查委員會15名審查委員中，由國民黨推派的5名審查委員「全數缺席」，等同任一候選人皆無法獲得4分之3以上同意票。

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然而根據議事原則，會議只要有「2分之1以上」代表出席便可開會，當日扣除國民黨5名委員外，仍有8名出席，因此並未流會。但「4分之3」通過的門檻母數，究竟是指「全體委員」，還是指「出席委員」，在公視法當中缺乏明文解釋，讓此項門檻備受爭議，留下解釋空間。

▲文化部長李永得認為，這個「4分之3」的問題勢必要解決。（圖／記者林育綾攝）

文化部長李永得今（11）日出席立法院會議前接受媒體訪問表示，這個「4分之3」的問題勢必要解決，在過去20年來，每一屆的董監事的產生都碰到這個問題，不管國民黨執政或民進黨執政都會碰到，顯然公視法這個部分當時雖然立意良善，但可能理想過高，在實際執行上是窒礙難行，所以呼籲大家一起共同正視並修法。

「4分之3」的母數究竟為何？李永得表示仍必須徵詢法律單位相關意見，但他也進一步說，所有的法律對於需要投票表決通過的規定，都一定有兩階段，第一階段是必須多少人出席，再來是出席人員中多少通過才算數，無論是修憲、人事同意權，所有的法律案都有這樣的規定，偏偏公視法裡就比較簡略，僅表示要審查委員的4分之3以上同意，但究竟是指「全體審查委員」，還是指「出席委員」，留下了解釋空間，而究竟誰有資格或誰有法定的權利去解釋，現在目前為止還沒有定論。

雖然9日審查委員決議「4分之3」的母數應為出席委員，李永得表示，雖然尊重委員的決議，但站在政府主管機關的角度，也必須非常謹慎，也必要申請法律單位解釋。而文化部未來一年很重要的重點，就是尋求修法共識，讓公視法這部分更嚴謹，期待朝野黨團共同來認真面對這個問題。

而在還沒有得到解釋令之前，文化部也尋求根源上解決這個問題，也就是回歸到公視法，如果通過以後，大家可以討論是這一屆啟用，或是下一屆使用，這些都是在修法的過程中，法律上可以規定的，大家有共識就沒太大問題。他說明，通常政府機關碰到有法律適用上的疑義時，就是會請法務部就法律見解來評估該如何處理，文化部很快就會發函給法務部，若法務部認為文化部可以做解釋的話，那文化部會再要求專家做解釋。

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