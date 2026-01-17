食物含酒精「高溫煮就會完全揮發？」　醫解答...網：很多人都誤會

▲不是高溫烹煮，就可以讓酒精完全揮發。（示意圖／取自Unsplash）

網搜小組／曾筠淇報導

許多民眾誤以為酒精沸點相對低，經高溫烹煮後便會完全揮發，因此認為孕婦食用含酒料理無大礙。不過，婦產科名醫蘇怡寧近日在社群平台發文澄清這項觀念，他引用相關數據指出，即使經過長時間燉煮，鍋內依然會殘留一定比例的酒精。

燉煮一小時還有酒精！

含酒精的食物經過高溫烹煮，就會完全揮發？蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」發文表示，根據美國農業部資料，若把酒加入熱湯後熄火，酒精殘留量約85%；即便是點火燃燒，也還有75%沒揮發。若燉煮一小時，仍剩25%酒精；若想要將酒精濃度降至5%以下，則必須連續燉煮超過兩個半小時。

水與酒精難分離 孕期飲食需謹慎

不過，蘇怡寧進一步解釋，酒精在料理中，會與水分形成「共沸」狀態，兩者會一起蒸發與留下，並非水留著、讓酒精先跑。因此，即便湯滾久了，酒味變淡，酒精也不會完全不見，這也是為什麼料理內加了酒，並不是煮一下就沒有酒精了，兩者真的很難分開。

蘇怡寧強調，雖然孕婦不是吃到一點酒就會有問題，但在可以避免的前提下，不應該用錯誤的科學說法去說服孕婦放心吃，而是要傳遞正確資訊。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「還是遇過很多店家都說會揮發」、「歲末年終尾牙的大家更要注意這篇文章」、「真的很多人都會有這種誤會」、「就算講過很多次，面對傳統的長輩， 還是會用煮過就揮發（為由）跟你說沒關係」。

