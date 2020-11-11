女騎士靠路肩騎挨罰6百！林佳龍「看不出違規點」：邊線難辨認

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

高雄一名女騎士遭檢舉，因「任意駛出邊線」而被開罰600元，引發熱議。交通部長林佳龍今日坦言，邊線規劃不清楚，一般民眾難以辨認，將列為專案進行檢討，並要求各地方政府予以改善。

高雄一名女騎士收到一張罰單，讓她相當傻眼，違規事實是「任意駛出邊線」，挨罰600元，原來她當時騎在線外、也就是路肩。對此警方回應，一般不會刻意開罰，但這張罰單是民眾檢舉案件，只能依法處理。

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▲警方說，不會刻意開罰，但因為民眾檢舉只能依法處理，不是故意要找碴。（圖／東森新聞）

立法院交通委員會今日邀請交通部長林佳龍報告。立委邱顯智表示，近日有騎士因任意駛出邊線被檢舉開罰，然而馬路上有兩種白色標線，包括15公分的路面外側邊緣線與10公分的車道區隔線，汽機車不得駛出路面外側邊緣線，否則違規可罰600到1800元。

▼汽機車禁行路肩。（圖／東森新聞）

▼騎士認為，上下班時間車多時，為了安全多半靠右騎。（圖／東森新聞）

邱顯智表示，馬路上路肩劃設浮濫，空間規劃混亂，包括停止線畫到路肩上、超寬路肩變停車場、路肩又畫紅線，機車族無所適從，交通部應明確評估與界定劃設路肩的規定，路肩寬度應配合路段考量。

林佳龍表示，該案邊線規劃的確不清楚，確實不合理，連他都看不出來女騎士騎在線外有何問題，交通部將把路肩規劃列為專案檢討，並要求各縣市政府改善。

交通部路政司長陳文瑞表示，交通部道安會報將邀請各地方政府討論，一般而言邊線應畫在路肩，通常會畫到水溝蓋、電線桿邊，讓騎士清楚知道騎出邊線會有障礙物影響，但該案的邊線位置劃設太靠路中央，容易使機車騎士誤會，真的很像車道。若該名機車女騎士有意見，可循程序申訴，地方裁決處將討論罰單是否妥適。

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