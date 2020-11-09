公視董監事審查比美國大選複雜！「4分之3」門檻爭議將徵詢法律機關

▲公視第7屆董監事審查委員會今（9）日上午召開。（圖／翻攝自文化部YouTube）

記者林育綾／台北報導

公視第7屆董監事審查會議於今（9）日上午召開，被提名的14名董、監事候選人，必須經由15名審查委員會「4分之3」以上之多數同意才算通過；不過今有5位國民黨員集體缺席，形成前所未見的案例，等同無法通過4分之3標準，讓審查會議陷入膠著。然而「4分之3」的母數究竟是指「全體審查委員」，還是「出席的審查委員」，此項門檻爭議備受討論，文化部也將徵詢法律相關機關解釋。

文化部說明，依據《公共電視法》，公視董事會由立法院推舉11至15名社會公正人士，組成公共電視董、監事審查委員會，行政院提名董、監事候選人，需由審查委員會以「4分之3」以上之多數同意。此設計獨一無二，複雜度甚至超越美國總統大選選舉人團制度，目的即是為了讓審查委員能「獨立超然」行使職權，避免政黨或政治的直接介入。

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不過今日董監事審查委員會15名審查委員中，由國民黨推派的5名審查委員「全數缺席」，等同任一候選人皆無法獲得4分之3以上同意票（12票）。

然而根據議事原則，會議只要有「2分之1以上」代表出席便可開會，今日民進黨推薦的代表有8席，因此並未流會，仍如預定開會。至於必須超過「4分之3」審查委員通過的規定，這個「4分之3」的母數究竟是指「全體委員」，還是指「出席委員」，卻沒有明文規定，讓此項門檻爭議備受討論。

▲文化部長李永得譴責國民黨5名委員集體缺席。（圖／記者林育綾攝）

今日審查會議中，以重大動議由現場出席委員投票決議「4分之3」門檻的母數究竟為何，最後以超過3分之2（8票）通過同意，「4分之3」的母數應為「出席委員」，但是否合法仍待主管機關認定。另第二議案，是否以「事緩則圓」為原則，也就是下一次審查會議再使用「門檻下修」的規定，也以超過3分之2（7票）通過。

文化部長李永得說明，若是4分之3母數是指「出席委員」，這雖然看起來不違法，但「不違法」是否等同「合法」，這還需要再徵詢法律相關機關的解釋，若屆時裁定可由文化部主張，文化部也會再做說明。

今日更有出席委員提到，國民黨5名審查委員不出席，等同是不行使審查責任，應予以譴責，也必須給大眾交代。

李永得也提到，此次公視董監事候選名單，連國民黨團推舉的審查委員都私下表達肯定，不知如何否決。但國民黨卻動用黨團力量，要求5名審查委員「集體不出席」投票，此舉等於是赤裸裸的「政治綁架」，創下了非常惡質的案例，也徹底違背了公視董監事選任的「獨立超然」。