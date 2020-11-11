BNT新冠疫苗台灣只能爭取到300劑？　陳時中：不會是這樣的情況

記者嚴云岑／台北報導

美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech聯手研發的新冠病毒疫苗預防效果達90%，中央流行疫情指揮中心表示，有望2021年第一季就購得，但還是要看疫苗是否真的安全有效，但有專家認為，台灣可能只能爭取到兩三百劑。對此，陳時中回應，「不會是這樣的情況」，會保留訂購選擇權，不會只有兩三百劑。

▲衛福部長陳時中會前接受媒體堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

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陳時中今（11）日出席立法院衛環會第四次聯席會議，會前針對疫苗、美豬進口與選舉聲量等問題進行回應。

陳時中強調，疫苗購買沒有明確的時程。對於台大兒童醫院院長黃立民質疑，依照人口比例，台灣可能只能爭取到兩三百劑，最快也要等到2021年下半年才能施打一事，他也回應，「不會是這樣的情況」，將保留訂購選擇權。

對於蔣萬安10日在院會上批評針對美豬議題無法秉持專業，陳時中也輕笑回應，「每個人都有不同的看法啦」。對於網路聲量贏過同為台北市長熱門人選的蔣萬安與黃珊珊，他也表示，聲量是根據疫情不同，有高有低，「跟未來選舉沒有關係」。

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