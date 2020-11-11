白宮易主「與台經貿恐生變」？　經部次長：美國政策有一貫性

▲經濟部次長陳正祺。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

首屆台美經濟對話將於11月20日展開，將由我國經濟部次長陳正祺率團赴華府，與美國國務院次卿柯拉克展開對話，同時也會搭配視訊方式進行。陳正祺表示，赴美團是以經濟部為主，人數不超過7人，往來對象是美國政府而非特定政黨，且歷來與美國交往經驗顯示，美國政策有延續性與一貫性，就算白宮易主，在與台關係上也不會有太大變化。

總統蔡英文8月28日宣佈開放萊劑美豬、放寬萊劑美牛進口，為的是強化台美經貿關係，美國國務院次卿柯拉克也於9月中造訪台悼念前總統李登輝，並與台灣官員進行經濟對話展現誠意。不過，隨著川普連任失利，外界也憂心各項協議即將生變。

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陳正祈今（11）日出席立法院衛環會第四次聯席會議，會前接受媒體堵訪時表示，此次出行目的是為與美國高層建立更深化的夥伴關係，對經濟戰略幫助也很大，此次因應防疫，出訪是以小團為主，人數不會超過7人，預計討論議程有供應鏈、5G、學術合作與能源基礎合作。

至於此次出訪是否會與新的拜登政府接觸？陳正祺回應，「駐美代表會安排」，但強調台灣往來對象一直都是美國政府而非特定政黨，兩國政府間的對話會議與政策會不斷持續下去，且歷年與美國交往經驗顯示美國政策有延續性與一貫性，就算白宮易主，不擔心在與台關係上有太大變化。