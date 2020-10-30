藝FUN券期限倒數2個月！內行揭「3招壓軸買法」：真的爽

▲藝FUN券能刺激民眾閱讀量提升！（示意圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

由文化部佛心加碼的「藝FUN券」使用期限就剩2個月，幸運兒們可別忘記消費了！一名男網友表示，眼看電子藝FUN券就要到期，卻又沒想法要買啥，因此好奇大家都去哪消費？文章貼出後，內行爽曝「3招壓軸花法」！

一名男網友在PTT「WomenTalk板」上，以「大家藝FUN券都用來買什麼？」為主軸透露，目前他的600元藝FUN券一直遲遲未使用，主要是因為今年沒有喜歡的歐美電影上映，因此好奇求問「拿去買書好呢？大家有推薦的書嗎？」

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文章曝光後，網友紛紛蓋高樓，分享高CP值消費法，「看歌劇魅影」、「繳吉他學費」、「全部拿來買文具了，爽」、「我老婆拿去買誠品的熱壓吐司機」、「幼兒硬頁書」、「看影展的電影，選幾部就用完了」、「其實很多地方都可以用，不一定要買書，我朋友就買遊戲XD」、「青峰16葉演唱會門票」、「買書跟文具～超好用」、「天能二刷超好看」、「蔦屋餐廳」、「寶可夢卡牌」。

▲多數人都是看電影跟買書、文具！（圖／翻攝PTT）



事實上，文化部統計顯示，目前使用藝FUN券前三名藝文店家類型，依序為「書店及出版業」逾4.9億元、「電影院」逾2.2億元、「表演藝術產業」約7,700萬元。而兩波藝FUN券預算為15.6億，使用逾8.7億元，使用率約55.8%，換言之還有約6.9億未使用，44%未進入市場。

值得注意的是，「數位藝FUN券」使用期限至今年12月31日止，「紙本藝FUN券」使用期間至2021年2月28日止，對此，文化部長李永得回應，使用高峰應會落在最後一個月，文化部也會持續宣導，期望民眾加緊使用消費。

▼紙本藝FUN券可用到明年2月底！（圖／記者陳涵茵攝）

