救回「126俱樂部」！立委籲分析「藝FUN券APP」大數據

▲立委吳思瑤呼籲善加利用「藝FUN券APP」分析消費者樣貌，救回126俱樂部。（圖／吳思瑤辦公室提供）

記者林育綾／台北報導

文化部為振興藝文產業，先前推出數位及紙本「藝FUN券」，分別以兩波抽籤發放。而民進黨立委吳思瑤今（28）日提到，許多在第一波沒抽中的用戶已經「怒刪」，藝FUN券APP淪為「免洗、一次性使用」，明年更沒有編列維運預算，相當可惜。她呼籲文化部應針對用戶，進行去識別化的消費者樣態分析，直說是珍貴的大數據，設法救回「126俱樂部」。而文化部長李永得也回應，已經著手規劃。

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▲許多人沒抽中「藝FUN券APP」直接怒刪。（圖／吳思瑤辦公室提供，記者林育綾翻攝）

立法院今（28）日召開教育及文化委員會，邀請文化部長李永得列席，針對文化部監督的相關附屬機關、預算編列情形進行報告並備質詢。其中立委吳思瑤提到，藝FUN券APP在7月中上架後，共累積400萬人次下載，當月活躍用戶高達550萬人次，而後來一路下滑，至10月至今活躍用戶僅剩60萬人次。

▲藝FUN券APP在7月中上架後，活躍用戶從每月550萬人次，至10月至今僅剩60萬人次。（圖／吳思瑤辦公室提供，記者林育綾翻攝）

她表示，當時第一波抽獎結果在7/21公佈後，已經有大批「126俱樂部」的民眾直呼「這個沒用了」、「怒刪APP」，而且明年度也未編列該APP相關維運預算，只有配合紙本使用期限至明年2月底，提供平台資訊服務，包含伺服器設備、資料庫、防火牆、資安、網路設備及頻寬等約256萬元。

▲立委吳思瑤呼籲善加利用「藝FUN券APP」分析消費者樣貌，救回126俱樂部。（圖／吳思瑤辦公室提供）

她認為藝FUN券APP大費周章建置，若淪為「免洗、一次性使用」相當可惜，並表示裡頭的大數據資料「何其珍貴」，尤其經過去識別化的分析後，能找出藝文消費者的樣貌，建議文化部與民間專業團隊合作分析、討論，善加利用，「把第一波刪掉的用戶救回來，別讓刪掉的歷史再度發生」。文化部長李永得也回應，這件事本來就有計畫，也會著手進行。

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