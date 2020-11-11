觀光基金剩1億要舉債！觀光局還砸千萬「接待外籍生修學旅行」

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部擬推動團體國旅補助，初步規劃經費約6億餘元。然而今年為了振興紓困，截至今年底觀光基金結餘僅剩1.7億，預計12月將舉債支應，立委洪孟楷質疑，觀光局在關鍵時刻還編列2040萬補助國立學校接待國外學生修學旅行，與小琉球將燃油汽車汰換為電動機車等，預算恐未用在刀口上。

立法院交通委員會今日邀請交通部長林佳龍列席報告。立委洪孟楷表示，各國都已有旅遊或商務泡泡，唯獨我國遲遲無法開啟，先前曾與帛琉討論，計畫最後仍是告吹，是否他國對我國防疫沒有信心？林佳龍則解釋，是因為帛琉適逢總統大選，加上醫療人員憂心防疫能量不足，才沒有如期開放，目前正與新加坡接洽中，有望開啟旅遊泡泡。

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根據觀光局統計，截至今年9月，觀光基金餘額僅剩15億4280萬7000元，到年底恐怕只剩1.7億。不過交通部又將於12月起推出國旅補助，初步規劃預算約6億多，另外還有紓困等方案。

▲交通部長林佳龍、觀光局長張錫聰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

洪孟楷表示，在關鍵時刻觀光基金應該用在刀口上，然而觀光局卻仍編列1400萬，獎勵國立學校接待國外學生修學旅行；640萬補助小琉球淘汰燃油機車，汰換為電動輔助自行車或電動車。他質疑，這些計畫不應在疫情下推動，否則基金都已緊縮，還把錢用在這種地方，並不合理。

林佳龍表示，小琉球的綠色生態是遠近馳名，為了將國旅轉型升級，此時補助汰換電動機車正是時候，這是轉型升級的最佳方案，而獎勵接待國外學生旅行也都有很大效益。

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