實體書店1111歇業！李永得：尊重商業行為、全力支持獨立書店

▲實體書店抗議電商1111針對圖書削價競爭。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「雙11購物節」是電商年度大檔期，不過近日有平台推出圖書下殺66折，引發書店業及出版業不滿；今（11）日全台各地多家獨立書店串連「本書店將於1111歇業」行動，以休店一日來抗議削價競爭、破壞產業的促銷行為。文化部長李永得上午受訪表示，尊重雙11商業行為，也尊重書店不以促銷方式來維護文化產品的質量，文化部也一直在政策面全力支持獨立書店。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲獨立書店集體爆「雙11歇業潮」抗削價競爭。（圖／翻攝自Facebook）

昨（10）日雙11購物節前夕，全台各地的實體書店，集體在臉書粉絲團PO文「本書店將於1111歇業」，包括知名的青鳥書店、晃晃二手書店、有河書店、紅氣球書屋、三餘書店⋯等，都以黑底白字發出告示，更hashtag「#1111書店歇業潮」、「#打一句令人心碎的句子challenge」「#當這世界上再也沒有書店時」、「#書本的削價競爭影響的是你和我」，引發許多網友粉絲一陣驚慌，紛紛留言「不會吧！」「我才正準備要去！」「拜託不是真的」。

事實上這是實體書店針對電商平台「削價競爭」作為抗議的串聯，集體在11/11休店一日。由於電商平台在雙11檔期推出圖書下殺66折相關活動，引發許多實體書店和出版業不滿，認為是惡意削價競爭，並非健康的運作模式，不但傷害原本已經營困難的出版及書店業，甚至影響整體產業，認為對於創作及生產、銷售等將會造成一連串傷害與影響。

▲文化部長李永得支持獨立書店。（圖／記者林育綾攝）

今（11）日在立法院會議前，文化部長李永得接受媒體訪問對此表示，文化部一直以來用很多實際的行動來支持獨立書店，並鼓勵獨立書店的營運，包括補助共同運銷公司，設法讓獨立書店取得書的成本較低，這部分一直都有在做；另外這次「藝FUN券」也特別邀請所有獨立書店來加入，業績也很不錯，有得到實質的幫助。

至於電商雙11促銷，李永得表示，1111完全就是商業行為，也予以尊重；同時也尊重獨立書店不以促銷為手段的方式，維護文化產品一定的質量。而文化部對於書店，尤其是獨立書店會全力的支持。