文策院預算執行率僅20%被檢討！李永得：確實很低、將整合加強

▲立委林奕華提出，文策院預算執行率過低。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

為讓台灣文化內容產業輸出國際，文化內容策進院（文策院）成立至今一年多也備受外界期待，不過截至今年9月止，年度預算11億僅支出2億，換算執行率只有20%，今（28）日遭到立法委員檢討，而文化部長李永得也表示，20%真的很低，未來會跟文策院共同討論，包括制度方面也要規劃，讓資源更有系統性的整合及加強。

立法院今（28）日召開教育文化委員，邀請文化部長李永得針對文化部監督的相關附屬機關、預算編列情形進行報告並備質詢。其中立委林奕華指出，文策院今年到9月底，11億的年度預算只支出約2億，換言之預算執行率僅2成，而且2億多當中，有1.5億是用於文化部移轉的獎補助業務，她理解是因為受到疫情衝擊，但仍然偏低，加上國際疫情在明年也未必能趨緩，文策院在預算分配上有必要做調整。另外文策院的「助攻」成績，也遭到張廖萬堅等立委檢討，認為成效欠佳。

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文策院董事長丁曉菁說明，今年預算的執行偏低，確實是因為受到疫情影響，例如無法參加國際展會，不過文策院都全面改為線上，也轉為內容開發、與國際合製助攻，仍以達成率百分百為目標，另外也會增加新創、天使輪投資的嫁接，持續「助攻」國內文化內容的產製能量。

▲文策院將於年底舉行線上及線下結合的「創意內容大會」，期望成為台灣文化內容產業的「神助攻」，讓台灣創作者遇見投資人。（圖／文策院提供）

對此李永得也坦承，20%真的很低，當初設立文策院及編列預算的目的，當然是要幫忙國內的文化內容產業，如今自己接任後，經初步了解認為，文策院還有很多制度要調整，以及跟現在業界網絡的連結，甚至文策院的企業文化，如何從市場產業的角度來思考，這些都還有很大的進步空間。

他表示，文化部將會跟文策院共同討論，同時強調文策院的制度也不能獨立而存在，跟文化部之間包括影視局、文創司⋯等，很多地方還要加以整合，因此未來也會具體規劃，例如在影視音、出版及漫畫的部分，到底預算在哪裡，該做更清楚的區分，如何更有系統性的整合，未來會加強。

李永得也說，由於文策院是行政法人，有獨立運作的規定，基本上是他們的董事會決定，而文化部就是督導，但既然立法院有要求，將會積極來協助文策院怎樣跟現有的文化推動結合。

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