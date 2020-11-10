華府「最有權勢女人」拒簽署　政權移交卡關

▲被媒體形容是整個華府特區裡「最有權勢女人」的「總務管理局」局長穆菲。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

儘管多家媒體報導民主黨候選人拜登已經贏得2020美國總統大選，拜登團隊的「政權移交網站」已悄悄上線，但《華盛頓郵報》周一(9日)披露，擁有正式開啟總統權力交接程序的「美國總務管理局」(GSA)，還沒承認拜登已經贏得這次大選。這意味著美國政府的政權移交過渡程序尚未正式展啟。

「總務管理局」現任局長穆菲(Emily W. Murphy)是川普在2017年時任命的。她掌權後，在局裡作出的多項決定，均被媒體認為有利於川普的地產事業。「彭博社」認為穆菲在多次糾紛中「都站在川普這邊」。有媒體形容，穆菲眼下是整個華府特區裡「最有權勢的女人」。

《華盛頓郵報》報導，「總務管理局」是聯邦政府中「最低調」的機構，負責管理聯邦大樓，因此也被戲稱為美國政府的「房東」。 根據美國法律，只有在「總務管理局」確認那一方勝選並簽署信函、正式移交數百萬美元用於過渡工作的經費後，美國總統的權力移交程序才算正式開始。

過去歷年總統大選，「總務管理局」的確認工作只是例行公事，交接序通常會在選舉日後第二天早上即開始進行。但今年媒體宣布拜登當選後已經過了36小時，現任局長穆菲仍未簽署確認信函，允許拜登團隊正式開展接受政權移交工作。

「總務管理局」發言人潘寧頓(Pamela Pennington)告訴《華郵》說：「事情尚未確定，總務管理局的管理者將繼續遵守並履行法律規定的所有要求。」

「總務管理局」旗下總統過渡團隊的負責人吉伯特(Mary Gibert)6日在跟同事的電話通話中表示，GSA目前處於「等待」狀態，在「確認」(當選人)之前，不會接待拜登團隊的工作人員。

《華郵》引述一名政府高級官員的話說，目前沒有任何一位政府機構的負責人會在交接問題上詢問川普。同時他還預測：川朗普政府可能會通知每個機構的負責人，「不要跟拜登團隊說話」。

美國法律並未規定穆菲必須作出決定的期限。她可以等到12月14日選舉人團會議確認當選人後，再作決定。 2000年，小布希和高爾的大選結果同樣爆發爭議。當年，「總務管理局」直到12月12日最高法院作出裁決後，才確認小布贏贏得大選。

另一方面，儘管政權移交需要等「總務管理局」的正式宣布，但拜登與賀錦麗的政權接收團隊巳經開始工作，並且召開了有關新冠疫情的特別工作會議，並計畫任命一些白宮官員。

《華郵》指出，「總務管理局」的拖延會影響交接工作的進行。例如，「總務管理局」以往在「確認」總統換人後，可為他的團隊申請進入內網系統， 並為新任總統的團隊提供用於發放工資和展開新政府行政工作的990萬美元(約2.97兆新台幣)經費。同時，「總務管理局」還能幫助新政府官員在聯邦機構設立辦公室開展後續工作，並接觸到政府高級官員(包括即將離任的政府官員)，進行工作交接。

一名專家告訴《華郵》說，儘管擔任過兩屆副總統的拜登對政府機關並不陌生， 但由於聯邦政府是一個規模達4.5兆美元(約135兆新台幣)的機構，因此新舊府官員的交接工作「至關重要」。