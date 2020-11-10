美媒發文「要是拜登就職前掛了，怎麼辦」？激怒拜粉

▲即將78歲的拜登，將是美國史上就任時最年長的總統。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

就在多家主流美媒宣布拜登勝選後不久，美國著名財經媒體「石英網」(Quartz)８日卻提出質疑：「如果拜登在就職典禮(明年1月20日)前去世，那怎麼辦？ 」 結果惹怒了眾多的拜登支持者。

拜登宣布參選總統時77歲，他就任時將滿78歲。美國國內之前就傳出不少質疑聲音，包括川普本人及其支持者。「福斯新聞」等親共和黨媒體都對拜登的健康狀況表示過懷疑，更指拜登在鉋競選行程時出現了「老人痴呆」的症狀。不過大多數主流媒體基本上都迴避了這個問題。

「石英網」在上述報導中則說：「這聽起來可能有點觸霉頭，但考慮到即將 78歲的拜登將是歷史上最年長總統，而且還要在新冠疫情中執政，因此有必要思考一下：「如果他在就職前去世會發生什麼事？」

接著「石英網」煞有介事的逐次分析： 如果拜登在12月選舉人團投票前去世，民主黨全國委員會可以提名一名替代候選人(很可能是副總統當選人賀錦麗)，並要求拜登支持者轉而支持替代者。

如果拜登在明年1月初國會認證前去世，國會議員就有機會反對任何一個州的選舉結果，若參眾兩院都同意，就可以將該州的選票轉移到另一名總統候選人(川普)身上。

此外，如果拜登通過上述兩個程序成功宣誓就職，但並在之後的任期內去世，根據美國第20項修正案，副總統賀錦麗將接替他成為總統。

宣布參加2020年總統大選之後，拜登的醫生在2019年12月公布了一份3頁的病歷摘要，回應外界對他健康狀況的質疑。 報告中說，拜登「健康、充滿活力」，「可履行總統職責」。

報告中同時概述了拜登多年來罹患過的一些疾病，包括早年前已經治癒的皮膚癌和動脈瘤。當中提及：拜登曾做過兩次動脈瘤手術，在2014年的一次篩檢中證明沒有復發跡象。此外，拜登目前因為心律不整、胃食道逆流和季節性過敏正在接受治療。

與此同時，「今日俄羅斯」(RT)8日報導，儘管拜登的競選團隊試圖淡化他的健康問題，但大多數美國人(包括近一半的民主黨人)對拜登的健康狀況仍表示懷疑。

RT引述美國民調機構「拉斯穆森報告」(Rasmussen Reports)8月時的資料顯示，59%可能投票的選民認為，拜登可能無法完成4年的總統任期。即便是在民主黨人裡，也有49%的人認為賀錦麗有可能在副總任期內「被扶正」。

不過儘管殘酷的事實擺在眼前，拜登的支持者還是被激怒了。也有美國媒體人怒斥這項操作「有夠低級」。面對拜登支持者的怒火，「石英網」緊急發文道歉並刪除了相關推文。但該則報導則卻未被下架。