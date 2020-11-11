川普任命高官拒絕簽署「過渡文件」　拜登團隊：再不簽就起訴！

▲美國總務署署長艾蜜莉墨菲（Emily Murphy）拒絕簽署啟動拜登權力過渡的確認文件。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

由川普提名任命的美國總務署（GSA）署長艾蜜莉墨菲（Emily Murphy）以「尚未確定當選人」為由，拒絕簽署啟動「總統權力過渡」程序的確認書。對此，拜登過渡政府的一名工作人員表示，現在該是GSA承認當選總統的時候了，如果遲遲不願意行動，過渡團隊將考慮採取法律行動。

根據《每日郵報》報導，拜登當選後籌組過渡政府，準備啟動正式地權力過渡程序，卻在GSA署長艾蜜莉墨菲這一步卡關。一般來說，當某位候選人勝出時GSA會予以承認，才能開始權力過渡，但法律沒有明確規定GSA什麼時候必須採取行動，然而，拜登的過渡官員表示，即使川普拒絕承認敗選，他們也已明確地勝利，拖延是不合理的。

報導指出，於2017年被川普任命的艾蜜莉墨菲透過發言人表示，還沒有確定「誰會是贏家」，因此拒絕簽署這項即將觸發過渡程序的確認書，也並未承諾未來將簽署的時間點。這一延遲導致，原本應該發放給過渡政府的990萬美元（約新台幣2.8億元）資金遲遲沒有進度，他們也無法與情報機構以及其他部門的官員會面。

▲美國總統當選人拜登的過渡程序受阻，不排除採取法律行動。（圖／路透）

拜登過渡官員稱，過渡團隊需要得到認可，以獲得工資、顧問與差旅經費，以及獲取機密消息的渠道，團隊無法與國務院取得聯繫，而國務院通常為外國領導人與當選總統之間通話的便利管道，「現在該是GSA承認當選總統的時候了，如果再不承認，過渡團隊將考慮採取法律行動，這是一種可能，但我們也在考慮其他選擇。」

拜登盟友、德拉瓦州參議員昆斯（Chris Coons）向CNN透露，共核黨人私底下正在向拜登道賀，但沒有公開表示祝賀，自己私下正敦促他們做對的事情，幫助總統接受現實，並讓共和黨員公開站出來，「因為這些推遲可能導致權力過渡過程混亂，它早就應該開始了。」