「抗疫隊長」佛奇：白宮疫情本可避免　印證疫情非騙局

▲被媒體時封為「抗疫隊長」的美國公衛專家佛奇。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國「國家過敏症及傳染病研究所」所長佛奇（Anthony Fauci)周二(6日)表示，白宮的新冠疫情爆發本來可以避免，而發生在白宮的實際情況，也恰恰證明了新冠肺炎大流行不是騙局。

據美國「有線電視新聞網」(CNN)6日報導，佛奇當天在跟美利堅大學(American University)的學生交流時說：「看看本周在白宮發生的事情！這就是現實，每天都有越來越多的人被感染。」佛奇強調「這不是騙局」，並且說，此一不幸情況本來是可以避免的。

據CNN的統計資料顯示，白宮內至少已有10人確診新冠肺炎，白宮高級顧問米勒是最新一位宣布自己感染的官員。「美聯社」指出，白宮內部目前彌漫著陰鬱的情緒，工作人員擔心自己可能已經接觸到新冠病毒。白宮6日發布的聲明顯示，所有的工作人員都必須穿著全套的個人防護裝備。

當一名學生問及如何說服不相信疫情的家庭成員或其他人時，佛奇建議給對方看統計資料、並且理性地向對解釋。他說：「目前美國有21萬人死亡，超過730萬人被感染。全球有超過100萬人已經死於新冠肺炎。這不是騙局。你不能說全世界的人都在撒謊，這就是現實情況。」

佛奇同時警告：如果美國人不遵守相關的公共衛生守則，今年冬天可能會有高達30萬到40萬人死於新冠病毒。他鼓勵每個人都採取一些簡單的措施：例如戴口罩、保持社交距離、勤洗手以及盡可能在室外而不是在多人的室內活動。