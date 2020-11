拜登急組新政府遭拒　兩黨頻催川普「承認敗選」為過渡亮綠燈

▲2020美選結果出爐,但川普(左)卻不願承認敗選,讓拜登(右)組成過渡政府的道路困難重重。(圖/路透社)

記者葉睿涵/綜合報導

美國媒體普遍認為拜登已贏得本屆選舉,不過川普卻不接受這樣的結果。他聲稱,這次的選舉充滿欺詐,希望司法介入並否認選舉結果。至今,由川普政府任命的總務署(GSA)尚未認可拜登為下一任總統,此舉將讓美國的權利和平移交難以實現。

綜合美聯社和《華盛頓郵報》報導,1963年的《總統過渡法》規定了下屆政府逐步接管權力的過程。在該法案下,當GSA政府確定候選人獲得「絕對勝利」時,該名候選人將成為「當選總統」。

Trump official in charge of approving transition to Biden administration is REFUSING to sign it off #Election2020 https://t.co/V0pXu3Jjm3

只要GSA署長墨菲(Emily Murphy)確認拜登為下一任總統,拜登的過渡政府團隊就能獲得990萬美元的資金,不過截至8日為止,墨菲尚未簽署任何與過渡程序相關的文件,也並未就何時啟動過度程式給出任何指示。

GSA發言人彭寧頓(Pamela Pennington)表示,拜登當選一事尚未得到確認,因此GSA將繼續遵守法律規定,事後才做出指示。這種曖昧不明的態度加劇了人們對川普是否會阻止拜登成立政府的懷疑,也讓兩任總統間的交接工作被延遲。

▲民主黨中有人認為,GSA署長墨菲不願意承認拜登為下一任總統是川普的指示。(圖/路透)

這樣的延遲意味著拜登團隊將無法立即獲得政府電子郵件、辦公空間以及財務檔案等,這也將讓拜登政府的所有計劃被拖延。在現代歷史中,很少有總統這般刁難他的繼任者。尤其今年疫情肆虐,拜登一上臺就必須盡快採取全面的防疫措施,因此川普若不盡快將權力轉交拜登,風險將變得越來越大。

Now that the election has been independently called for Joe Biden, we look forward to the GSA Administrator quickly ascertaining Joe Biden and Kamala Harris as the President-elect and Vice President-elect.