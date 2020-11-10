小七雙棍優惠先來一波！咖啡限時3天買11送11⋯封王折扣再等等

▲統一獅奪冠預告下一波推出超商優惠。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳涵茵／台北報導

統一獅總冠軍賽睽違7年再次奪冠，統一集團昨晚搶先推出首批慶祝優惠，鎖定旗下康是美、統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代，並預告分階段釋出優惠，超商優惠待下一波。超商優惠還沒出爐，小7今（10日）先推雙11咖啡優惠，限時三天買11送11杯。

▲711雙11先推出咖啡買11送11杯。（圖／記者陳涵茵攝）



7-ELEVEN推出雙棍節咖啡優惠，特大熱美式27杯1111元，省509元，以及CITY CAFE特大熱拿鐵22杯1111元，省429元各限量10萬組；另外，CITY PRIMA熱美式，買11送11，省880元，以及CITY PRIMA熱拿鐵，買11送11，省990元，各限量2萬組，限販售精品咖啡門市兌領。

另外，想喝奶茶也有優惠，現萃茶熱經典純奶茶31杯 1111元，現省439元，限量1萬組，限販售現萃茶門市兌領，各大線上支付和實體門市皆可購買，限時限量，售完為止，優惠11月10日開跑，僅到11月12日

▲全家集結旗下3大線上平台推出雙11優惠。（圖／業者提供）

*各大超商雙11優惠如下：

全家便利商店

全家3大線上平台即日起至12月1日全都祭出超殺優惠，其中Line團購的「全+1行動購」推出團購王活動，只要參加1次團購且完成訂單就可獲得10元（存入Fami錢包，每人上限20元），且發票金額單筆滿111元，還有點數回饋11%。



而會員APP則推出點數投注活動，只要使用1111會員點數參加投注遊戲，不僅先立即獲得10元購物金，還可參與家電抽獎遊戲。

電商平台「全家行動購」即日起至12月1日只要滿99元直接免運，且至11月13日前，每日將有限時限量整點閃購，共超過80種商品最低下殺2.5折起，而活動期間只要累計購物滿5筆，還可獲得隨機一筆訂單之等值全家購物金抽獎資格。

除外全家店到宅外送服務，為慶祝據點達千店，也攜手foodpanda於生鮮雜貨專區內的全家專區，即日起至11月11日推出中杯單品熱、冰美式及中杯單品熱、冰拿鐵買1送1，而11月11日起至11月30下單滿150元還可現折30元，每日限量750名，每日前200名再加送中杯美式1杯。

▲萊爾富雙11推出「大熱美單杯11元」等優惠。（圖／萊爾富提供）

萊爾富

為迎戰雙11，萊爾富搶攻會員經濟，11/11推出會員限定Hi Café 大熱美式咖啡「單杯11元」，等於是對折再對折；另11/17前更推全店消費滿150元「點數11倍送」，再抽10台Gogoro 3 Plus。而APP也推出新上線的「整買零取」指定商品最低下殺45折起，以及多項指定飲品「買11送11」起。

OKmart

11/11當日至OKmart 便利商店購買大杯美式或拿鐵，即享「買11杯送11杯」的超殺優惠；雲端商城OKmall則是祭出大杯美式或拿鐵享「買5杯送5杯」，再加贈「1111點會員點數」的優惠。另外門市也精選超過百件商品「買一送一」，包括飲料、沖泡飲品、生活用品等，滿足喜歡在家自己沖泡咖啡或飲料的消費者。

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