超市雙11開打！頂好推「買一送一」滿額再送5千「省錢折價本」

▲頂好雙11祭出「買一送一」等優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

雙11購物節開打！頂好超市推出期間限定「五重優惠」，除了熱門的「買一送一」，還有消費「滿111元就送11元生鮮抵用券」；另也加碼祭出單筆消費滿699元，即送總價值超過5千元的「省錢折價本」，同步還有「悠遊付優惠活動」、「日式經典夢幻家電集點加價購」等。

頂好為迎戰雙11，推出限時「買一送一」回饋，11月11日當天單日購買台灣好物，如屏東北蕉、精選豬絞肉-冷藏肉、智利/秘魯藍莓、台灣文蛤、嚴選天生好米芋香米、超人氣「77綜合夾心酥」等商品，即可享有買一送一優惠。

▲自11月9日至11日，單筆消費生鮮商品滿111元，即贈11元生鮮商品抵用券。（圖／業者提供）

而自11月9日至11日，單筆消費生鮮商品滿111元，即贈11元生鮮商品抵用券，以此類推。抵用券在11月12日至18日期間，單筆消費生鮮商品滿111元可抵用11元消費金額，限抵用蔬果、精肉、海產麵包、現煮咖啡等生鮮類商品。

即日起至11月18日止，單筆消費滿699元即可獲贈一本「省錢折價本」，內容提供超過380款折價商品，最多可省高達5000元，使用日期至12月31日止。

▲頂好推出「悠遊付優惠活動」。（圖／業者提供）

「悠遊付優惠活動」則即日起至11月30日進行，凡以悠遊付掃碼消費單筆滿500元，即可獲得悠遊付最高10%回饋，單日每帳戶最高可回饋300元。

另看準今年無法出國的苦悶，推出「日式經典夢幻家電集點加價購」即日起至2021年2月17日舉行，凡單筆消費滿200元可獲贈1點，集滿3點即可加價購，兌換高質感的日系生活家電等共10款，兌換日期至2021年2月28日止。其中因應健康自煮風潮，主打風靡世界的餐廚品牌「BRUNO」萬能調理鍋、電子多功能壓力鍋，在此波換購能以最低65折優惠帶回家。

▲「日式經典夢幻家電集點加價購」即日起至2021年2月17日舉行。（圖／業者提供）

除了頂好，量販業者家樂福已於線上購物搶先開打「瘋狂砍價日」；愛買也宣布於線上、線下齊推激殺優惠，不僅實體通路有點數10倍送，線上更是直接開撒1.1折神券以及3C折扣，如iPhone 12下殺73折等。

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