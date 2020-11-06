家樂福雙11暖身開跑！滿額送1111元折價券　330件人氣商品買一送一

▲家樂福為雙11暖身，線上購物推出330件商品「買一送一」等優惠。（圖／翻攝自家樂福線上購物）

記者林育綾／台北報導

雙11戰局即將開打，而家樂福線上購物搶先暖身開跑，即日起至11月10日推出三大好康，包括購買線上購物活動商品單筆滿1111元，再送1111元線上折價券；另外訂單前1500名幸運兒登記即送111元購物金；更有多項指定商品加贈好禮、330件熱門人氣商品「買一送一」等。

家樂福線上購物推出「雙11暖身」，即日起至11/10，凡購買線上購物活動商品（依商品頁標示折扣為主），單筆滿 1111元現折7%，再送1111元線上折價劵。而活動期間訂單皆可登記前1500名即「送111元購物金」。此外更有330件熱門人氣商品「買一送一」。

另有多個品牌「好禮大放送」，包括茶茶小王子指定商品滿1555元，即贈台灣米棒1包；金豐盛指定商品滿555元，贈去骨腿排1包；泰山指定商品滿555元，贈芥花油1瓶；冰冰好料理指定商品滿555元，贈貢丸1包；輝葉指定按摩系列商品買就贈200元家樂福電子禮劵；Turbo Tent指定露營設備商品滿2999元，贈200元禮劵；gogoro電動機車買就送1000元家樂福電子禮劵；BRITA指定商品滿1111元，送111元專屬券。

▲愛買雙11優惠來了。（圖／業者提供）

除了家樂福，愛買線上購物搶攻雙11商機，也祭出全館折扣、發放1.1折神券，還有最新3C下殺價，愛買線上樂天平台於雙11當日全館89折、3C商品98折，11月10日至11日更端出「iPhone 12享73折」超殺優惠，另也推出民眾最愛「整點激殺商品43折起」。

愛買Friday購物平台即日起至12日，上午9時59分天天限量開灑100元現金紅包，100元券可直接折抵訂單金額，期間下單再抽111元折價券，至於愛買yahoo奇摩商城平台雙11當日則推全館92折。最後登場的愛買蝦皮商城，即日起至11日推出超商取貨萊爾富299元免運優惠、11月8日上午11時及晚上11時限時瘋搶「1.1折神券」，1.1折神券只要消費滿1元就能使用，最高可折抵100元，雙11當日全館89折起，凌晨1時20分及晚上8時還有限量領8折券等領。

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