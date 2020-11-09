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買暢銷書不用等書展優惠　「快閃夜書店」連2天限時下殺66折

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博客來雙11首推「快閃夜書店」（圖／博客來提供）

▲博客來於11/9、11/10連續2天推出最優惠「快閃夜書店」活動。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

不用等到明年書展到來，趁雙11買最新暢銷書就能省下一大筆。博客來首次推出「快閃夜書店」，上萬種中文書限時下殺66折，將於11/9、11/10限定時段登場。樂天Kobo電子書主打電子書閱讀器超殺折扣，指定機種最高降1,433元再送1,100元購書金。

博客來今年雙11首次舉辦「快閃夜書店」加碼活動，包含排行榜熱銷童書、文學小說、商業理財、心理勵志等超過上萬種最新暢銷中文書，於11/9、11/10連兩天晚間7～11點，皆可以優惠價79折，結帳再享83折，相當於全面下殺66折購入。11/11、11/12一連兩天再祭出全館消費滿千，現折11%，消費滿1,200再送100元E-Coupon，滿2,000再送100元E-Coupon。

樂天Kobo雙11購物節開跑 閱讀器5天限時優惠（圖／樂天Kobo提供）

▲樂天Kobo雙11購物節，主打閱讀器5天限時優惠。（圖／樂天Kobo提供）

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