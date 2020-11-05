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萊爾富雙11「大熱美11元」　全店推點數「11倍送」還抽Gogoro

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▲▼萊爾富雙11優惠。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富雙11推出「大熱美單杯11元」等優惠。（圖／萊爾富提供）

記者林育綾／台北報導

為迎戰雙11，萊爾富搶攻會員經濟，11/11推出會員限定Hi Café 大熱美式咖啡「單杯11元」，等於是對折再對折；另11/17前更推全店消費滿150元「點數11倍送」，再抽10台Gogoro 3 Plus。而APP也推出新上線的「整買零取」指定商品最低下殺45折起，以及多項指定飲品「買11送11」起。

萊爾富作為首家由國人自營的便利商店，今年雙11以「我們一直都在，台灣的萊爾富」為主軸，整合線上、線下資源，提供會員多重優惠，即日起至11月17日前，會員至門市單筆消費滿150元，即享Hi 點「11倍送」。

▲▼萊爾富雙11優惠。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富迎戰雙11，推出多重會員優惠。（圖／萊爾富提供）

而會員消費於結帳時報手機號碼，即可自動登錄「進店小萊」與「消費小萊」擁有抽獎資格，有機會抽中「進店小萊」頭獎20萬Hi點，或「消費小萊」祭出的10台Gogoro 3 Plus電動機車、多項3C家電等好禮。門市會員單日消費累計滿1111元，再送價值199元的Hi-Life 70公分限量輕便直傘乙支，有透明、白色、深色3款，可挑款並以門市現貨顏色為主，送完為止。
   
線上Hi-Life VIP APP則推出新上線的「整買零取」指定優惠商品，最低下殺4.5折起，同時也與門市活動同享，單台購物車實付滿 150元Hi 點11倍送（含原消費點數）、線上付款使用中信卡單台購物車實付滿500元，加碼贈2000 Hi點，以及雙11當日主打「一日限定」超殺優惠，包括Hi Café 大熱美式咖啡「單杯11元」，每位會員限購5組，還有多項指定飲品享最低「買11送11」起。

▲▼萊爾富雙11優惠。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富雙11深化虛實整合（圖／萊爾富提供）

萊爾富表示，發揮超商24小時便利優勢，深化虛實整合，推出萊爾富虛擬2樓概念的「萊購物」平台，除與門市活動同享單筆消費滿150元Hi 點11倍送，會員於活動期間內，累計購買萊購物平台、台灣好食預購專刊、萊新北好物讚DM、虛實貨架消費滿1,111元，即可抽LIFE CODE點點風野餐籃，再送90元年菜滿額購物金（300元抵用30元x 3份）。藉由串聯線上線下推出的優惠，除了帶給消費者良好購物體驗，預計可帶動門市相關業績呈現翻倍成長。

▲▼頂好雙11。（圖／業者提供）

▲量販超市頂好在雙11推出「買一送一」等五重優惠。（圖／業者提供）

除了便利商店，目前量販超市也陸續宣布雙11優惠，頂好超市也預告「雙11限定」五重優惠活動，除了推出買一送一、消費「滿111元就送11元生鮮抵用券」的優惠，更加碼祭出單筆消費滿699元，即送總價值超過5000元的「省錢折價本」；還有「悠遊付優惠活動」及「日式經典夢幻家電集點加價購」。

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