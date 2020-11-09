11/11準時進站！11場次蘋果夯品快閃殺破　AirPods Pro只要銅板價11元

▲雙11準備搶超殺AirPods Pro或iPhone 12 Pro等人氣夯品。（圖／Apple提供）

記者洪菱鞠／台北報導

11/11設好鬧鐘準備手刀滑起來！話題正夯的iPhone 12系列新機，電商平台在整點時段強打破盤優惠，iPhone12 Pro限時開搶價搭配折價券再下殺到萬元有找，其他快閃特價如AirPods Pro只要11元、iPhone旅充組僅9元、AirPods Pro + AirPods激殺6千元有找，鎖定好各場次加入搶購，就有機會笑著入手超低價蘋果商品。

東森購物於11/10主打一日快閃活動，當天Apple全系列商品，不論手機、平版、或穿戴裝置，結帳成功可登記領取5%提貨券，且回饋無上限。雙11期間，EC通訊館也有強檔活動，即日起至11/13，透過APP參加「11.11錯過淘汰！翻翻樂」遊戲活動，共有6張卡片任選翻牌，就有機會翻出1元商品、1,111 Apple Watch SE及11,111元三星5G手機等41項超級幸運商品。

蝦皮購物11/11限定優惠祭出剁手攻略，最不能錯過的就是Apple人氣夯品，當天3大黃金時段準時進站，00:00、23:00都有iPhone 12下殺11,111元可以搶，上午11:00則有限量iPhone12 Pro優惠11,111元，疊加使用商城87折券還能萬元有找；蝦選榜限時瘋搶時段加碼，00:00開搶AirPods Pro藍芽耳機只要11元，1:00再推MacBook Air系列i3，原價31,900元，特價11,111元；另外，00:00～1:40每20分鐘不僅折價券折扣加倍，強品更是1+1，Apple AirPods Pro + AirPods 2一次打包只要5,888元，相當於38折優惠。

松果購物在11/11當天加碼00:00、9:00～23:00每一整點開搶限量賠售秒殺商品，其中，20:00將推出AirPods第二代藍芽耳機，原價5,500元，特價2,999元；超夯新機iPhone 12更是直殺7折，預計23:00上架，原價26,900元，特價19,999元。同時祭出千萬優惠券補貼，刷永豐信用卡最高15%現金回饋、11/12前刷國泰世華最高回饋1,100元刷卡金，再加碼天天限時免費抽Switch。

生活市集App限時特賣「天天搶蘋果」場次加碼，11/10～11/11每日12:00、14:00、16:00、18:00、20:00、22:00準時開賣，推出包括AirPods第二代特價1,999元、iPhone 11 64G特價9,999元、iPhone 11 Pro特價22,222元、iPhone旅充組（1入）特價9元、Apple Watch Series 3 Nike特價4,999元、iPhone 12 64G黑色特價11,111元，商品數量有限，想搶的話，手速絕對要拼起來。