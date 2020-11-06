OK便利店「買11杯送11杯」　雙11雲端同步買5送5加贈1111點

▲OKmart迎戰雙11，推出線上線下優惠。（圖／記者陳涵茵攝）

記者林育綾／台北報導

迎戰雙11購物節，11/11當日至OKmart 便利商店購買大杯美式或拿鐵，即享「買11杯送11杯」的超殺優惠；而雲端商城OKmall 則是祭出大杯美式或拿鐵「買5杯送5杯」，再加贈「1111點會員點數」的優惠。

OKmart與「蝦皮購物」合作，推出11月11日當日下單並前指定OKmart取貨，即贈大杯美式10折價券；而當日至OKmart購買大杯美式或拿鐵，享「買11杯送11杯」的超殺優惠；雲端商城OKmall則是祭出大杯美式或拿鐵享「買5杯送5杯」再加贈1111點會員點數的優惠。另外門市也精選超過百件商品「買一送一」，包括飲料、沖泡飲品、生活用品等，滿足喜歡在家自己沖泡咖啡或飲料的消費者。

OKmart 表示，根據去年同期雙11熱銷數字顯示，整體業績較同期提高1成，而今年上半年民眾因疫情悶住的消費力道，預估在疫情趨緩的下半年將會逐漸回溫，針對雙11檔期，OKmart也祭出多項獨家優惠，迎接這股爆炸性的消費需求，預估整體業績將較同期提高2到3成。

▲萊爾富雙11推出「大熱美單杯11元」等優惠。（圖／萊爾富提供）



除了OKmart，萊爾富也在雙11搶攻會員經濟，推出會員限定Hi Café大熱美式咖啡「單杯11元」，等於是對折再對折；另11/17前更推出全店消費滿150元「點數11倍送」，再抽10台Gogoro 3 Plus，而APP也推出新上線的「整買零取」指定商品最低下殺45折起，以及多項指定飲品「買11送11」起。

▲全家集結旗下3大線上平台推出雙11優惠。（圖／業者提供）

全家超商今年則首度集結旗下3大線上平台，即日起至12月1日推出萬項商品最低下殺2.5折，還有參加團購並完成訂單就可獲10元購物金以及家電抽獎遊戲。

你可能也想看

萬項商品最低下殺2.5折！全家「3大線上平台」雙11優惠一次看