雙11廝殺戰來了！愛買線上購物開撒1.1折神券、iPhone 12下殺73折

▲愛買雙11優惠來了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

為迎接電商年度盛事「雙11」，通路部分繼家樂福搶先登場的「瘋狂砍價日」後，愛買也宣布於線上、線下齊推激殺優惠，不僅實體通路有點數10倍送，線上更是直接開撒1.1折神券以及3C折扣，如iPhone 12下殺73折等，快筆記時間準時開搶。

▲iPhone 12下殺73折。（示意圖／記者吳佳穎攝）

搶攻雙11商機，愛買也推出超殺優惠搶客了，其中，實體通路部分，11月7日起至11日有Happy Go點數限時10倍瘋狂送，期間只要使用HAPPYGO Pay單筆滿1111元就送111點，單筆最高可獲333點。而品項折扣部分，有保健、護理指定用品單筆滿額現折50元，個人清潔保養、生理用品系列單筆滿額送100元，衣物洗劑單筆滿額現折30元等優惠。

線上購物部分則祭出全館折扣、發放1.1折神券以及最新3C下殺價，愛買線上樂天平台於雙11當日全館89折、3C商品98折，11月10日至11日更端出iPhone 12享73折超殺優惠，一定要搶，另也推出民眾最愛整點激殺商品43折起。而愛買Friday購物平台即日起至12日於上午9時59分天天限量開灑100元現金紅包，100元券可直接折抵訂單金額，期間下單再抽111元折價券，至於愛買yahoo奇摩商城平台雙11當日則推全館92折。

最後登場的愛買蝦皮商城，即日起至11日推出超商取貨萊爾富299元免運優惠、11月8日上午11時及晚上11時限時瘋搶1.1折神券，1.1折神券只要消費滿1元就能使用，最高可折抵100元，雙11當日全館89折起以及凌晨1時20分及晚上8時還有限量領8折券等領。

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