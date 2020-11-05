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萬項商品最低下殺2.5折！全家「3大線上平台」雙11優惠一次看

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▲▼全家雙11優惠。（圖／業者提供）

▲全家集結旗下3大線上平台推出雙11優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

電商年度盛事「雙11」大戰即將開打，超商也加入戰局搶攻線上商機，全家今年首度集結旗下3大線上平台，即日起至12月1日推出萬項商品最低下殺2.5折，還有參加團購並完成訂單就可獲10元購物金以及家電抽獎遊戲，把握機會買一波。

▲▼全家雙11優惠。（圖／業者提供）

▲「隨買跨店取」每日推各項限量飲品、鮮食優惠最低下殺35折起。

搶攻雙11商機，全家3大線上平台即日起至12月1日通通都祭出超殺優惠，其中，Line團購的「全+1行動購」推出團購王活動，只要參加1次團購且完成訂單就可獲得10元（存入Fami錢包，每人上限20元），且發票金額單筆滿111元，還有點數回饋11%，買愈多回饋愈多。

而會員APP則推出點數投注活動，只要使用1111會員點數參加投注遊戲，不僅先立即獲得10元購物金，還可參與家電抽獎遊戲，活動期間「隨買跨店取」每日也將有各項限量飲品、鮮食優惠，最低下殺35折起，總計229項商品優惠可搶購，期間若使用APP購買任一商品可再抽Switch動森主機健身環歡樂組。

最後是電商平台「全家行動購」優惠活動，即日起至12月1日只要滿99元直接免運，且至11月13日前，每日將有限時限量整點閃購，共超過80種商品最低下殺2.5折起，而活動期間只要累計購物滿5筆，還可獲得隨機一筆訂單之等值全家購物金抽獎資格。

除外全家店到宅外送服務，為慶祝據點達千店，也攜手foodpanda於生鮮雜貨專區內的全家專區，即日起至11月11日推出中杯單品熱、冰美式及中杯單品熱、冰拿鐵買1送1，而11月11日起至11月30下單滿150元還可現折30元，每日限量750名，每日前200名再加送中杯美式1杯。

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