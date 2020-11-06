全聯開賣Switch主機91折！雙11祭出「買1送1、滿額送1111福利點」

▲全聯「雙11購物節」限時3天線上線下同步優惠，實體門市超過300項商品買1送1起、限定商品瘋殺111元起，線上PXGo!限定回饋10%。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

雙11購物節開打！量販超市除了頂好、家樂福、愛買推出優惠外，全聯也加入戰局，今（6）日宣布整合線上線下優惠，自11/10至12日限時3天，實體門市祭出超過300項商品「買一送一」，還有限定商品瘋殺111元起、加贈111福利點好康；另外電商平台「PXGo!全聯線上購」則祭出滿額限定贈點活動，使用PX Pay支付單日每滿1111元就送1111點福利點，最高享10%回饋。而全聯如今也買得到Switch了，雙11還推出限量預購91折起。

全聯表示，雙11購物節適逢超級週年慶期間，實體門市除推出「超過300項商品買一送一」外，11/10至11/12限時3天，還祭出上百項限定商品優惠，包含瘋殺111元起、合購價111元起、加贈111福利點等，品類涵蓋食品、用品、生鮮，其中多款超夯衛生棉也有買一送一，像是期間限定的靠得住聯名甜甜圈香氛衛生棉，雙11期間卡友再加贈111福利點；另團購人氣美食黑師傅捲心酥也只要111元，適合小資族把握機會囤貨！

除了多種生鮮優惠，簡單方便品嚐的調理食品也有促銷，包括滷水福氣花生，原價69元，特價2盒111元；網路人氣好物阿薩姆茶葉蛋原價59元，特價2包111元。另外大小朋友都愛的甜點則推出蜂蜜蛋糕、黃金輕乳酪蛋糕，合購價111元。

▲PXGO!於雙11購物節推出「OFF COFFEEX阪急麵包」超殺合購價，用PX Pay支付再回饋10%，挑戰早餐超低價。（圖／全聯提供）

而全聯電商平台「PXGo!全聯線上購」則祭出限定最高10%回饋，以及滿額限定贈點活動。自11/10至11/12限時3天，使用PX Pay支付單日每滿1,111元送1,111福利點，等於最高回饋10%（單日單卡上限30,000福利點）。

另還推出「OFF COFFEE X 阪急麵包」超殺合購價，挑戰早餐超低價，只要購買冰/熱美式（30入） +阪急麵包（30入）組合，原價1,650元，限時只要1,111元，等於現省539元。冰/熱拿鐵（30入）+阪急麵包（30入）則優惠價1,450元（原價1,950元），現省500元。若再搭配使用PX Pay支付滿1,111元送1,111福利點，換算下來等於美式配麵包不到35元，而拿鐵配麵包也只要45元，領取無期限，還能轉贈親朋好友，趁雙11揪團正是時候。

除了雙11滿額限定贈點活動，PXGo!再加碼推出購買口罩贈點回饋，自11/10至11/12期間，單筆購買全火鍋X康乃馨的「請支援收銀」醫療口罩、全力抗機能口罩，任2件使用PX Pay支付即可獲得100福利點，點數回饋依照指定商品購買數量可以累計，例如買4件即送200福利點，每名會員最高上限贈6000點。

▲全聯首度推出「Switch藍紅主機加精選遊戲組」預購，並祭出91折優惠（圖／業者提供）

而全聯如今也能買到Switch了！今年雙11特別結合線上線下，自11/10至11/19同步推出超過10項3C家電品預購，其中「Switch藍紅主機加精選遊戲組」是首度推出，不只祭出91折還可宅配到府，限量100台。另「德律風根迷你震動按摩槍」則下殺34折，不到1000元即可入手。

▲家樂福為雙11暖身，線上購物推出330件商品「買一送一」等優惠。（圖／翻攝自家樂福線上購物）

另外家樂福線上購物搶先「雙11暖身」開跑，即日起至11月10日推出三大好康，包括購買線上購物活動商品單筆滿1111元，再送1111元線上折價券；另外訂單前1500名幸運兒登記即送111元購物金；更有多項指定商品加贈好禮、330件熱門人氣商品「買一送一」等。

愛買線上購物搶攻雙11商機，也祭出全館折扣、發放1.1折神券，還有最新3C下殺價，愛買線上樂天平台於雙11當日全館89折、3C商品98折，11月10日至11日更端出「iPhone 12享73折」超殺優惠，另也推出民眾最愛「整點激殺商品43折起」。

你可能也想看

家樂福雙11暖身開跑！滿額送1111元折價券 330件人氣商品買一送一

雙11廝殺戰來了！愛買線上購物開撒1.1折神券、iPhone 12下殺73折



超市雙11開打！頂好推「買一送一」滿額再送5千「省錢折價本」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來