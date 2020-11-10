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拜登可能延續川普政策　路透：兩黨都反中

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▲▼ 美國前副總統拜登。（圖／路透）

▲分析認為拜登打中力道不會遜於川普，只是手段更為謹慎。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

國際關注拜登在明年1月20日宣示就職後對中國的態度，路透引述分析指出，基於兩黨一氣的反中情緒，他很可能不得不屈服於此，並延續川普政府對中國的一貫強硬政策，繼續針對通訊設備商華為等中國科技公司施壓。分析更明白指出，中國不應對拜登暫緩川普的對中政策抱有期待。

報導指出，拜登對中國的科技威應脅會轉為更謹慎衡量的態度，但儘管他主張美國重回國際體系，並邀集西方盟友試圖再迫使中國照著國際規矩走，卻不太可能因此減少川普政府的對中政策與執行力道。

川普已經單方面對中國巨頭公司採取猛攻，從華為到TikTok、抖音母公司字節跳動（Bytedance），均在國際掀起了巨浪，並造成金融市場震盪，華府與北京的關係也迅速朝「準冷戰」的態勢前進。

▲▼習近平,拜登。（圖／路透，合成圖）

▲拜登曾稱習近平是惡棍。（圖／路透，合成圖）

拜登儘管先前採取與川普不同的論調，擔任歐巴馬副總統時期歡迎中國的崛起，但近來已經出現明顯轉彎，不僅直稱中國國家主席習近平是個「惡棍」（Thug），更矢言要在人權與氣候變遷議題上，對中國祭出比川普更強硬的手段。

不過在美中科技戰方面，拜登則較為保守，他雖然對TikTok大量蒐集美國人個資的議題表達憂慮，但尚未有進一步的說法。至於華為也是目前「政策模糊戰略」的一環，不過他確實支持不讓中國公司來建設美國重要的基礎設施，包括5G網路在內。目前尚不清楚拜登上任後，是否會將華為釘牢在黑名單上，使其難以取得美國高科技廠商提供的半導體芯片等重要零組件，分析與知情人士對此指出，拜登的決定將會首到意見嚴重分期的顧問團所左右。

報導引述知曉拜登競選團隊內情的人士指出，顧問們的意見大不相同，大致分為兩派，一派自認為是自由派與進步主義者，認為自由貿易是旨在增進每一個人的財富，但也有桑德斯（Bernie Sanders）一派的人，對自由貿易究竟是否澤惠眾人，還是只養大了大公司、大財團的結論，保持更為懷疑的態度。

▲▼拜登當選美國總統，該場選舉創下全球博弈業史上最大規模賭盤紀錄。（圖／路透社）

▲拜登與其團隊將面臨各方壓力。（圖／路透社）

與此同時，拜登團隊也會面臨科技產業的大力遊說，要求政府放鬆對中國的管制，因為他們的商業利益已經因此受損。

美國傳統研究所亞洲研究（Asian Studies at the American Heritage Institute）主任布魯門索（Dan Blumenthal）指出，「科技業對拜登的支持遠大於川普，所以（拜登）會面臨很大的鬆綁部分出口管制的壓力。」他說業界也會施壓拜登連同鬆綁對華為出口半導體芯片的限制。

中國北京當局在香港施行《國安法》，以及早期對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的防疫拖遲和不力，都成為川普強力打中的痛點，而部分中國觀察家預期，拜登就職後能減緩處處混亂的局勢。

「無論如何，一定會更平順」，美國戰略暨國際研究中心（CSIS）研究員路易斯（James Lewis）指出，拜登政府的對中態度會是「方向一樣，但過程更平順。」

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