川普推特5連發！點名4州「法律戰前預告」：很快證明大量選票受影響

▲川普醞釀全面法律戰。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

眾人注目拜登與賀錦麗最新動向的同時，美國現任總統川普周一（9日）推文開除國防部長艾斯培後，連發5則推文預告，將會證明此次選舉存在大量舞弊，請求支持者再給一點時間。他也直指喬治亞、賓州、內華達等選舉結果都有問題；然而這些推文大部分都遭推特官方標註「爭議發言」的警語。

此前川普發布推文表示，國家反恐中心米勒（Christopher C. Miller）將暫代國防部長的職位，並且立即生效，「艾斯培已被解職。我要感謝他的辛勞。」隨後不到2小時內，川普再次集中火力釋放法律戰的「戰前預告」，表示此次合法選票的辨別門檻比預期的寬鬆許多，大量選票因此受到影響，「敬請期待」！

「結果內華達是個假造選票的汙水池」，川普表示美國保守聯盟主席許拉普（Matt Schlapp），以及內州前總檢察長拉克沙特（Adam Laxalt）已找到相關證據，等到結果釋出一定會讓眾人大吃一驚。另一則推文中他則指稱賓州開計票時，不准川普陣營的人監看，而此舉是違法的。

川普表示，自家陣營在威斯康辛頗有斬獲，法律上需要一點時間，而喬治亞州「將會是大大的勝選，就像選舉日當晚一樣！」有關內華達與賓州的內容，川普的推文均被加註內容事實有誤或具爭議的警語。

根據英國《每日》郵報報導，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）至今仍未治電拜登夫人吉兒（Jill Biden），因她與川普同個鼻孔出氣，支持丈夫的勝選主張，堅持一切未定。