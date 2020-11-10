美國還有「4張台灣王牌」　陸學者：一旦打出來中美關係地動山搖

▲李振廣說，川普四年執政大搞中美貿易摩擦。（圖／路透社）

文／中評社

北京聯合大學台灣研究院副院長、中評智庫高級研究員李振廣日前在參加“美國大選之後的兩岸關係”思想者論壇時表示，美國打“台灣牌”的力度始終是有限的，中美關係存在基礎，雖說有挑戰但是也有機遇。以下是他的發言全文：

從2019年下半年美國國務卿蓬佩奧領導掀起的對華圍剿，讓人看到了中美冷戰的影子，也有很多人對中美走向新冷戰，中美關係跌入修昔底德陷阱感到緊張焦慮。雖然說這種可能性不能排除，但是，我對中美關係未來大格局、大方向還是持樂觀態度。

從中美關係大周期上看，中美關係的確進入了一個新的摩擦或磨合上升的周期。但是中美關係是否會被蓬佩奧這類極端意識形態型政治人物推入中美高度對峙對抗的新冷戰階段，還是有疑問的。

首先，中美關係有基礎。就新冷戰而言，冷戰對蘇聯有效，對中國無效。上個世紀40年代末，美蘇在意識形態、政治制度、地緣戰略安全、經濟文化等方面可以說是全方位的對抗和競爭。那種競爭和相互威脅是現實存在的，而且勢均力敵，針鋒相對，危險性極高。但今天的中國，無論從意識形態、還是從地緣安全、經濟文化方面，不對美國及其盟友構成任何威脅。中國對美國、對日本、對韓國沒有直接現實的安全威脅。中美只有一種存在於想象中的地位威脅（老二取代老大地位）。但中美之間是相互依存大於相互威脅，中美之間只有美國一定程度上對中國的軍事威脅，美國的軍事力量和軍事基地70年來一直擺在中國的緊鄰，中國根本沒有威脅美國本土的意願和能力，也沒有威脅美國的盟友日本、韓國的意願。

▼總統蔡英文今年8月於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

中國有自己的內部治理的制度優勢，但對外不構成意識形態威脅，更不會對美國的制度構成意識形態威脅。中國沒有擴張的欲望和需要，也不存在擴張的動機，也沒有擴張的空間，中國只想維護自身的國家利益。中國的軍事準備只為捍衛國家主權和領土完整，反對分裂，捍衛統一，沒有對周邊國家產生軍事威脅。

中美相互依存，打斷骨頭連著筋。特朗普四年執政大搞中美貿易摩擦，甚至科技等脫鈎，但是，事實證明，高度相互依存的中美之間切斷龐大的經貿人文科技聯繫，重回敵對和相互孤立的狀態，有著極高的困難，會帶來雙方不可估量的重大損失，甚至是重大社會衝擊。

在中美關係中只要雙方或其中的一方不願意冷戰對抗的發生，一個巴掌是拍不響的，類似美蘇之間的那種冷戰就是可以避免的。機會與辦法總比困難多，只要想化解冷戰的趨勢，總是有辦法；如果願意推動冷戰，甚至熱戰的全方位爆發，辦法更多，也更容易。只在於抉擇。

在中美強大的相互依存基礎上，中美之間的化解矛盾之道遠多於對峙對抗之道，中美在摩擦和鬥爭中繼續走向合作謀求雙贏的前景依然是大概率的。

第二，台灣牌有限度。任何一個國家的對外政策都是根據總體國家利益來決定的。究竟美國對華戰略中更注重意識形態、地緣戰略的對抗，還是更注重合作雙贏，共同發展所帶來的經濟社會利益？這是判斷美國在未來對華政策中在台灣問題上政策抉擇的基本要素。

▼台美關係引關注。（達志／示意圖）

如果選擇合作雙贏之路，美中在台灣問題上的對抗烈度會降低，甚至會出現共管“台獨”冒險維護台海和平穩定的情勢。

如果以追求中美對抗，特別是意識形態對抗和地緣戰略對抗，美國會強打台灣牌，如2020年美國接連派衛生部長、副國務卿訪問台灣，但是台灣這張牌的功能天花板也是非常明顯。應該說美國派副國務卿赴台出席活動已經是美國手中的大牌了。未來可用的大牌可能有美國國務卿、國防部長訪問台灣、美國總統訪問台灣、美台建交。這種牌的級別相當於美國在台灣問題上的王牌，這張王牌一旦打出來所引發的中美關係變動將是地動山搖規模的。從汪洋主席在紀念台灣光復75周年研討會上的講話以及習近平總書記在紀念抗美援朝70周年大會上講話所發出的信號，可以明顯感覺到，如果美國執意在台灣問題上打出這張王牌，中國政府一定會毫不猶豫地將美國手中的這張台灣牌直接沒收，讓台灣牌成為一張廢牌。

當然，一旦美國打出台灣問題上的王牌，也就意味著中美關係進入了修昔底德陷阱的系列決戰狀態。從1950年以來中美關係70年的發展歷程看，中美關係並沒有進入你死我活階段的基礎。且不說當前中美的相互依存，經濟貿易上合則兩利雙贏，鬥則兩敗俱傷，一損俱損的關係結構，無論從地緣政治，還是意識形態角度看，中美兩國關係也沒有走到你死我活，有你沒我的地步。中國既不對美國構成意識形態威脅，也不構成直接的地緣政治威脅，中美更沒有進入戰略決戰的理由和基礎。美國是一個極度重視國家利益的戰略大國，中國在美國國家利益中的分量是美國無論如何都不能忽略的和輕易放棄的。因此，美國僅僅為了打台灣牌而打台灣牌，並直接打出王牌，進而把中美關係推入決戰狀態，依據不充分。

從2020年9月以來，美國在對台政策上的大牌、小牌、野牌，都試過了，也讓人看清了這些牌的限度。而以美國總統、國務卿、國防部長訪問台灣、美台建交為標誌的王牌，基本等於是一張死牌，一旦打出去就是中美關係魚死網破。所以，雖然不排除美國不斷威脅要打出台灣問題上的王牌，但是在現實和未來國家利益基本判斷的牽制下，美國要決心打出這張王牌並不容易。

▼李震廣分析美中台關係。（圖／資料照／記者任以芳攝）

中美關係未來一段時期最可能的情況是，美國會不斷利用台灣問題打出一些小牌、大牌，也會威脅使用王牌，但實際打出王牌的概率相對有限。從2018年以來美國對台政策的力度、限度來看，美國的打台灣牌的招數已經變老，效果在遞減。台灣牌能給美國帶來的經濟政治利益在縮小，美國政治人物能從台灣問題上撈取政治資本的空間也在萎縮。從另一角度看，美國打台灣牌在刺激中國大陸的同時，無非是想通過給台灣當局撐腰進而從台灣榨取更多油水，獲取更多的經濟利益，例如軍售等。這張牌又把台灣置於高度安全危險之中，在經濟上讓台灣財政雪上加霜。台灣當局雖然一定程度上得到美國的政治支持，但卻面臨人財兩空的未來。顯然也不是最優選擇。

應對美國打台灣牌，其實中國大陸也可以從反方向對美國打台灣牌——美國最不願意看到兩岸統一，無論是和平統一還是非和平統一，大力推進非和平統一的準備演練，在台海地區隨時做好應對重大事變的準備，撬動美國在亞太地區的這一個戰略支點，動一動被美國視為禁臠的這塊台灣奶酪，畢竟在法理上政治上台灣是中國的一部分，推進統一天經地義。這種主動作為把壓力傳導給台灣當局和美國，未來需要苦苦應對的是他們，這也是大陸變被動為主動的絕佳機會。反打台灣牌——台灣牌一旦被中國大陸反著打，台灣變成美國政治包袱或拖累的可能性就會急劇上升。

中美在台灣問題上的應是長期的消耗戰，不是快速對決，速戰速決。時間上選擇快速對決對美國不利，也不符合美國對外規律。

第三，挑戰之中有機會。一般情況下，我們會對來自方方面面的挑戰感到緊張、壓力，不適應，甚至有一定程度的畏懼感，也有一部分人在危機與挑戰壓力之下出現情緒極端化。在台灣問題上這種情況並不少見。

中國大陸的實力已經今非昔比。無論是在中美關於台灣問題的博弈中，還是兩岸之間的博弈中，在我們看到出現了很多新的困難、問題的同時，實際上也給我們創造了很多潛在的機會。比如說，由於2020年9月以來美台之間相互勾連，美國派衛生部長、助理國務卿出訪台灣，大陸軍機毫不客氣第在台海周邊進行訓練演習，大陸外交部9月21日明確宣布不存在所謂的海峽中線。美台勾連是一種挑戰，同時也給我們擠壓“台獨”分裂勢力的戰略空間提供了絕佳的機會，以大陸當今的實力，完全可以借機一點點擠壓台灣當局的軍事戰略空間，並在事後鞏固戰略成果。所以在這種博弈中，誰笑到最後才是最大的勝利者。顯然，美台勾連只會為大陸創造這樣的機會，其結果是台灣當局的戰略空間被我們一點點壓縮，大陸才是實際的戰略收獲者。在美台勾連的挑戰面前，我們不僅要看到挑戰、困難、麻煩，更要看到機會、空間，並充分利用好這樣的機會與空間。一場博弈下來，我們實實在在地擴大了戰略空間，這比什麼都重要。大陸是一個實力較強的一方，在這場政治博弈中，只要我們善於利用機會，最後一定是機會的獲益者。

有這樣的信心和準備，我們就不怕美國對台政策的任何變數。