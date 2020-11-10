台商曝「拜登上任」中美邊合作邊競爭：台灣沒利用價值了

▲美國大選結果出爐，由民主黨候選人拜登勝選。（圖／路透）



文／中評社

針對美國大選後的兩岸關係，台企聯常務副會長、東莞台商協會榮譽會長葉春榮今天表示，不管中美關係怎麼樣，拜登上任後兩岸關係會改善一點，因為拜登比較溫和，導致台灣的利用價值比較沒有了，中美兩邊一面合作一面競爭，台灣就沒有利用價值，蔡英文也就會收斂一點。

葉春榮說，對於兩岸關係我們沒有自主能力，從來都是中美雙方來主導，只不過蔡英文上任後，沒有維持現狀，又碰到瘋子特朗普讓蔡發揮一下，蔡就很開心跳下去。

美國大選結果出爐，由民主黨候選人拜登勝選，台北經營管理研究院今天召開”美國選後對台商的影響與商機論壇“研討會，由院長陳明璋及文化大學研發長顏敏仁主持，研討會共分5場，主題有”選後中美對抗的走向對台商的影響與商機、選後兩岸關係的走向對台商的影響與對策“等。

研討會邀請前海基會副董事長、海峽兩岸經貿文化交流協會長高孔廉、中華經濟研究院副院長王健全、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、前海基會董事長、中華民族發展基金會董事長林中森等人與談。

葉春榮在會中，以美國大選後兩岸關係走向對台商的影響與對策為題演說，他表示，阻止中國大陸發展已經是美國兩個政黨的戰略共識，所以即使拜登當選，中美都無法回到和諧時代，但拜登可能對中國大陸採取模糊立場，為北京的全球影響力提供一個新的突破口。

葉春榮說，過去大家都說中美貿易戰會讓中國重傷，其實是美國高估了自己，真正美國要打的是霸權爭霸戰，因為美國老大做不下去了，當然在高科技和軍事上要壓制中國，現在還可以，但再過十年，美國很難有機會壓住中國。

所以拜登上任後對中仍會強硬，但決策會更合乎邏輯，創造更多解決問題的可能性，至於在貿易外的議題上，會與中國關係正常化。

葉春榮強調，美國大選後，仍舊是美中關係影響兩岸關係，但誰上誰下，對兩岸關係影響不大，台灣應該做的比較壞的打算是，美國可能會跟北京關係有所改善，那台灣如何自處？所以台商不要寄望政府要靠的是自己，中美貿易戰才是影響台商生存的關鍵。

而大陸雖然在軍事、政治面毫不手軟，但在經濟面，對台灣老百姓還是有期待，所以美中關係，台灣不要選邊站，台商也不要站錯隊伍。