　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國務院宣布：制裁4名中國官員　「損港自治」禁入境並凍結資產

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧宣布制裁4名損港自治的中國官員。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電

美國國務院今天宣布，制裁涉及港區國安法施行的4名中港官員，包含北京駐港國安公署副署長李江舟、中國港澳辦副主任鄧中華、香港警務處國家安全處負責人劉賜蕙與高級警司李桂華。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天發聲明表示，依據美國總統川普先前頒布的行政命令，制裁李江舟、鄧中華、劉賜蕙與李桂華等4名中港官員。上述官員涉及港區國安法施行，威脅香港和平、安全與自治。

蓬佩奧表示，中港官員持續破壞允諾香港的自治與自由，出於政治目的逮捕人民。他指出，李江舟所屬的駐港國安公署是依據國安法成立，鄧中華所屬的中國港澳辦則採取諸多作為，干涉香港事務並鎮壓示威群眾。

蓬佩奧說，上述官員將禁止入境美國，他們在美國或由美國他人持有或控制的資產，都將遭到凍結。美國今天採取的行動，「彰顯美方對扼殺香港人民自由、損害香港自治人士究責的決心」。

他也再次呼籲北京，履行在「中英聯合聲明」中所做出的國際承諾，這項聲明可是在聯合國登記有案。

美國8月也曾以損害香港自治為由，制裁香港特首林鄭月娥、香港警務處長鄧炳強、中國港澳辦主任夏寶龍、中國港澳辦副主任張曉明、香港中聯辦主任駱惠寧，及北京駐港國安公署署長鄭雁雄等11名香港、中國官員。

美國國務院10月14日提交首份「香港自治法」報告給國會，也再度點名8月遭制裁的其中10名官員，指控他們損害香港法治、自治，以及集會、言論與新聞自由。

國務院今天制裁措施，顯然是針對港府近期逮捕多位反對派人士。蓬佩奧本月稍早譴責港府逮捕8名香港泛民派政治人物，上個月底也因前香港學生動源召集人鍾翰林等3名港人遭捕，槓上香港當局。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
美股暴漲834點！輝瑞疫苗90％有效激勵　道瓊、標普雙破紀錄
快訊／川普突宣布　美國防部長艾斯培被解職
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美高官再添1人染疫！住房部長卡森確診　曾參加白宮選舉之夜派對

美國務院宣布：制裁4名中國官員　「損港自治」禁入境並凍結資產

輝瑞疫苗90％有效！　譚德塞歡喜回應：全世界合作終結大流行病

主播約會狂吞「原味內褲」配酒喝　辣妹53秒母湯直擊！7萬人傻眼

中國施壓！WHA連4年排除台灣　美議員力挺喊話：台灣不可或缺

拜登上任後「抗疫優先」：人人免費施打疫苗　目前戴口罩最有效

美股暴漲834點！輝瑞疫苗90％有效激勵　道瓊、標普雙破紀錄

快訊／川普宣布！　美國防部長艾斯培被解職

「30個愛馬仕包」和珠寶失竊…損失2000萬　阿拉伯公主嚇到送醫

夢到摸棺材！善良和尚買彩券中1800萬　全廟崩潰...他逃了

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

捷運「防疫無名英雄」秀流暢動作　網讚：少了他們就沒有現在生活

羅志祥助理酒駕！衝撞混凝土車　酒測值1.2...嗆記者：你媽家喝酒

宜蘭酒駕男失控撞7機車衝人行道　2男排隊買飲料閃避不及骨折送醫！

大賣場驚見討位哥「橫停逼讓位」　敲車怒嗆：有點同理心！全網怒

美高官再添1人染疫！住房部長卡森確診　曾參加白宮選舉之夜派對

美國務院宣布：制裁4名中國官員　「損港自治」禁入境並凍結資產

輝瑞疫苗90％有效！　譚德塞歡喜回應：全世界合作終結大流行病

主播約會狂吞「原味內褲」配酒喝　辣妹53秒母湯直擊！7萬人傻眼

中國施壓！WHA連4年排除台灣　美議員力挺喊話：台灣不可或缺

拜登上任後「抗疫優先」：人人免費施打疫苗　目前戴口罩最有效

美股暴漲834點！輝瑞疫苗90％有效激勵　道瓊、標普雙破紀錄

快訊／川普宣布！　美國防部長艾斯培被解職

「30個愛馬仕包」和珠寶失竊…損失2000萬　阿拉伯公主嚇到送醫

夢到摸棺材！善良和尚買彩券中1800萬　全廟崩潰...他逃了

不甘心當替罪羔羊！　路勞控告太空人違約220萬美元

美國還有「4張台灣王牌」　陸學者：一旦打出來中美關係地動山搖

女粉「幫鍾明軒報復」盜攝《鬼滅之刃》結局　木棉花被洗版

美高官再添1人染疫！住房部長卡森確診　曾參加白宮選舉之夜派對

37歲女2年內離婚28次　全為賣搖號：「京牌」女性指標價15萬起跳

美國務院宣布：制裁4名中國官員　「損港自治」禁入境並凍結資產

昆凌地下道穿薄紗走懸疑風　曝與老公互動如《史密斯任務》

輝瑞疫苗90％有效！　譚德塞歡喜回應：全世界合作終結大流行病

主播約會狂吞「原味內褲」配酒喝　辣妹53秒母湯直擊！7萬人傻眼

中國施壓！WHA連4年排除台灣　美議員力挺喊話：台灣不可或缺

副駕伸展運動！他傻眼「野女人？」　 網一看暴力身材秒懂：好兇

國際熱門新聞

即／川普宣布　美防長被解職

美防長熱門：72小時內要能殲滅全部敵艦

以為找到父愛！15歲少女「每周遭獸父硬上」

鬼滅爆紅！獵人嘆：別戴山豬頭套進森林

夢到摸棺材！和尚買彩券中1800萬

30個愛馬仕包失竊　阿拉伯公主嚇到送醫

拜登回應輝瑞疫苗：還需要數個月普遍接種

直升機墜醫院「打翻待移植心臟」醫護搶救跌倒整箱噴飛

超級高鐵首載客測試　未來時速1000公里

疫苗有效　輝瑞最快11月申請FDA授權

俄羅斯：「衛星V疫苗」有效率超過90％

即／烏克蘭總統確診　將自我隔離

母幫兒預約外送女郎　性工作者竟拒絕收款

烏克蘭總統澤倫斯基　確診新冠病毒

更多熱門

相關新聞

中國施壓WHA排除台灣　美疫員為台發聲

中國施壓WHA排除台灣　美疫員為台發聲

世界衛生大會（WHA）今天復會，在中國反對下台灣參與案未能列入大會議程。美國共和黨籍眾議員游賀強調，疫情期間台灣應對方式及對全球公衛的貢獻，證明對抗疫情台灣不可或缺。

美國駐聯合國大使：台灣防疫挽救世界無數生命

美國駐聯合國大使：台灣防疫挽救世界無數生命

拜登急組過渡政府　慘遭川普刁難

拜登急組過渡政府　慘遭川普刁難

蕭美琴曾在歐巴馬副國務卿家中住過2週

蕭美琴曾在歐巴馬副國務卿家中住過2週

直升機墜醫院「打翻待移植心臟」醫護搶救跌倒整箱噴飛

直升機墜醫院「打翻待移植心臟」醫護搶救跌倒整箱噴飛

關鍵字：

美國國務院國務卿蓬佩奧中國香港

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

罕見提及張葳葳　吳宗憲認了：我不是好老公

網爆「Uber Eats將退出台灣」！ 業者回應了

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

長榮男大生「又關路燈」　工務局回應了

1年衝到百萬訂閱！「莫彩曦」完美家世曝光

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

石二鍋直擊罕見家教！服務業超有感

即／川普宣布　美防長被解職

直播主廢棄醫院探險　驚見上吊屍「半身分離」

她怒噴面試官遲到2小時　網嘆：毀了

不倫公公！拉媳婦進房：幫我生小孩

即／輝瑞疫苗90％有效　美股期指暴漲

小五童求救四口擠破屋！10小時火速修好

闖台北某醫院直播見吊屍　母爆哭送紅包

10分鐘前才分開！女警遭輾斃…北港警崩潰

更多

最夯影音

更多
家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說
綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面