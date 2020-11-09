歐巴馬副國務卿史坦伯格友台　蕭美琴曾去他家住過2週

▲駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

美國總統大選由民主黨候選人拜登（Joe Biden）勝出，但在野黨、特定媒體操作，總統蔡英文政府與民主黨關係不深，有「押錯寶」的狀況。事實上，駐美代表蕭美琴在2007年時，曾受前國安副顧問史坦伯格（James B. Steinberg）邀請，到德州奧斯丁大學公共政策學院，還在他家中住了兩個禮拜。

拜登在確定勝選後，已經著手籌組執政團隊，而在他的競選政策顧問團隊中，蘇利文（Jake Sullivan）和布林肯（Antony J. Blinken）二位是公認最有影響力的，可望在新政府內擔任高官。

布林肯曾是拜登擔任副總統時的國安顧問，被視為白宮國安顧問第一人選。而在2015年6月5日時，蔡英文是史上第一個台灣的總統候選人進入美國國務院，當時晤談超過一個小時的對象，就是布林肯。

另外，駐美代表蕭美琴過去與民主黨互動也很深厚，早在2007年時，她參與黨內初選落敗， 但受前國安副顧問史坦伯格（James B. Steinberg）的邀請，到德州奧斯丁大學公共政策學院，還在他家中住了兩個禮拜。

到了2008年，前美國總統歐巴馬當選美國總統後，史坦伯格成為時任國務卿希拉蕊的副國務卿，並於卸任後造訪台灣，當時的總統馬英九，還在總統府內接見他。

此外，史坦伯格在2020年10月的一場視訊會議中，也有明確指出美國人認為，大陸是美國關鍵利益的威脅，這不是新的發展，也不是川普任內才發生；他也公開表示，美國人民應該要關心台灣，不僅是因為台灣在第一島鏈，以及有半導體產業，更是要看到台灣的普世價值，台美關係的命運是連結的。

▼美國前副國務卿史坦伯格（James Steinberg）。（圖／記者曾俊豪攝）

