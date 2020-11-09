美國駐聯合國大使：台灣防疫挽救世界無數生命　應以觀察員參與WHA

▲美國駐聯合國大使布朗堡格（Andrew Bremberg）力挺台灣參與世界衛生大會。（圖／翻攝自YouTube／U.S. Mission Geneva）



記者陶本和／台北報導

美國駐聯合國大使布朗堡格（Andrew Bremberg）9日錄製影片，盛讚台灣成功防疫的經驗，甚至慷慨分享技術、捐助口罩與醫療用品，挽救了世界無數生命，他向世界衛生組織（WHO）高聲呼籲，應該讓台灣以觀察員的身份參與世界衛生大會。

布朗堡格表示，美國長期以來一直支持台灣有意義的參與世界衛生組織，而在世界衛生大會上，這次全球疫情大流行期間，台灣是民主的榜樣，慷慨捐助堪稱是個典範。他認為，台灣的加入將幫助世界、世界衛生組織，在因應新冠肺炎疫情期間，台灣已經示範了，是如何保護生活在島上2300萬人的健康和安全。

布朗堡格表示，台灣慷慨分享技術，也捐助千萬片的口罩，還有數十萬單位的醫療用品，這對世界各地的合作夥伴而言，這挽救了無數的生命。他表示，台灣模式提供了寶貴的經驗，國際社會可以從中受益；然而，生活在台灣的2300萬人，仍被排除在WHO之外，更重要的是，還不允許國際社會從台灣的專業知識中受益。

布朗堡格直言，為了阻止台灣參與，世界衛生組織允許一些人將其政治化。他認為，解決的方式很簡單，總幹事應該邀請台灣作為觀察員，參加世界衛生大會，從2009年到2016年都是如此，除了民主選舉後台灣的領導層有所改變，但事實上什麼都沒有改變。

布朗堡格表示，全世界人都經歷了史無前例的疫情大流行之際，我們呼籲世界衛生組織邀請台灣，以實現「Health for all」的目標，讓台灣參與世界衛生大會，並參加世界衛生組織的工作。

布朗堡格還強調，要求世界衛生組織應該實質納入台灣有關新冠肺炎疫情防治的專家、技術會議，以及全面的訪問。他認為，這是機構內許多國家共同的期望，他們認為台灣是負責任而且慷慨的角色，擁有世界一流的衛生專業知識。

布朗堡格表示，國際社會聽到所有聲音，不希望有任何人被遺忘，現在是時候聽到台灣2300萬人，成功因應疫情大流行的聲音了。