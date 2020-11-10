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拜登上任後「抗疫優先」：人人免費施打疫苗　目前戴口罩最有效

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▲▼ 美國民主黨總統當選人拜登。（圖／路透）

▲拜登上任後將以防疫優先。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電

美國和德國藥廠研發新冠肺炎疫苗傳佳音，美國總統當選人拜登今天表示，疫苗上市後將讓美國人人免費施打，並公平且有效率分配。但他強調，疫苗大規模流通前，戴口罩仍是防疫最佳利器。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國夥伴BioNTech今天宣布，聯手研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗第3期臨床試驗顯示，保護效力高達90%，股市受到激勵飆漲。7日才宣布勝選的拜登（Joe Biden），今天也設立由13名公衛專家組成的疫情顧問小組。

拜登今天在德拉瓦州威明頓市（Wilmington）召開記者會表示，將疫情控制住是他的第一要務，如此一來商家才得以安全並持續性的重新營業，人們也才能將疫情拋開，恢復正常生活。

拜登指出，今早傳出疫苗研發捷報，不久後美國食品暨藥物管理局（FDA）將會展開嚴謹的審查與核准程序。他說：「這個程序必須以科學作為根基，且須完全透明，這樣美國人民才會有信心，相信任何獲批准疫苗都是安全有效。」

1月20日就職後，拜登指出，他將建立確診接觸者追蹤團隊，致力讓高危險族群能優先施打疫苗，也會發布清楚準則指引，並提供小企業、學校與育兒中心所須資源，讓他們得以在保護員工與民眾的情況下，安全地營運。

拜登強調，待疫苗獲批准上市，他將確保疫苗獲得有效率且公平的分配，也會讓美國人人免費施打。但他表示，即便疫苗上市，也要好幾個月時間才能廣泛流通，美國仍將面對「黑暗寒冬」，未來幾個月死亡人數可能再增加20萬人。

他強調，在疫苗上市前，戴口罩仍是防疫最佳利器，若未來幾個月人人都戴上口罩，將能拯救成千上萬條生命。

拜登向民眾喊話：「我懇求你們戴上口罩，為了自己，也為了你的鄰居。戴口罩不是一種政治表態，而是讓國家開始拼湊回來的好方法。」他強調，要人民戴口罩，不是為了降低他們生活舒適度，或是從他們身上奪走什麼，而是為了讓大家生活盡快恢復正常。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計顯示，截至發稿時間，美國確診已突破1000萬例大關，為全球之冠，死亡超過23萬人。

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