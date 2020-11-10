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天津+1本地確診！病毒與「北美毒株」高度相似　全市進入戰時狀態

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▲▼天津新增1本地確診。（圖／翻攝自津雲）

▲天津新增1例本地確診。（圖／翻攝自津雲）

記者蔡儀潔／綜合報導

天津一名冷庫裝卸工人近日被確診新冠肺炎，當地宣佈進入戰時狀態。根據今（10）早最新通報，對確診病例病毒全基因組測序分析後，發現與北美毒株高度相似。

▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

▲9日測序分析結果顯示，樣本與北美3至6月份流行毒株高度近似。（資料圖／路透社）

山東德州市德城區7日對進口冷鏈食品常規抽檢期間，發現一份自天津港進口的德國冷凍豬肉製品外包裝標本新冠病毒核酸檢測呈陽性。天津官方接報後經排查發現，濱海新區中新天津生態城海聯冷庫的一名冷庫裝卸工人和一個冷庫門把手核酸檢測結果呈陽性，已將上述工人送往定點醫院治療。

天津市疾控中心8日對該確診病例呼吸道標本和相關冷庫環境塗抹樣本，並進行新冠病毒全基因組高通量測序和序列分析。9日測序分析結果顯示，與北美3至6月份流行毒株高度近似，屬於L基因型歐洲家系分支II（北美分支）。

在本土疫情傳出後，天津官方宣佈，全市已迅速進入戰時狀態，配合衞生健康委等相關部門落實早發現、早報告、早隔離、早治療和集中救治措施。

在貨物採樣方面，共採集131份，其中凍豬肉外包裝樣本63份，凍豬肉表面11份、環境18份、運輸車輛24份、鄰近貨物2份、密切接觸的衣物和手表面13份，在外包裝樣本中檢出陽性9份，其餘均為陰性。

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