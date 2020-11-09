不因案小而不查　台江帥警主動追查逮獲住宅慣竊！

▲台南市警三分局和順派出所警員王鼎鈞等人，不因小案而不為，積極調查查獲涉案李姓慣竊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日前台江地區發生一起家中紗門遭燒毀兩個小洞的「小案件」，由於無財物損失，胡姓屋主亦無與他人糾紛，警方查處時表示不想報案，但警員王鼎鈞仍堅持調查到底，最後竟查獲一起慣竊所犯的住宅竊盜案，不僅讓被害人大讚，鄰居更是嘖嘖稱奇，說這種小案警察都查辦到底，台江地區居民有福了。

三分局和順派出所警員王鼎鈞先由燒毀的小洞位置查看，發現離門鎖很近，研判犯嫌應係想經由洞口伸手鬆開暗鎖，進而打開門鎖入屋行竊，由於這次未得手，肯定會再犯，便積極調閱周遭監視器，初步發現有名禿頭的中年男子形跡可疑，經多方調閱其他影像，發現其搭車前來該處，且繞行周遭１小時方選定目標下手，該竊嫌經驗豐富且狡猾，所幸警員王鼎鈞、翁憶萍鍥而不捨，調閱多支監視器，終於在11月8日至安和路段帶同40歲的李姓犯嫌到案，成功中止台江竊案發生。

據警調查李嫌有多起前科，是名手法十分老練的慣竊，常利用燒毀的手法，製造沒有指紋的「完美犯罪」，由於上次沒得手，近期可能再次犯案，幸虧即時查獲犯嫌，成功守護民眾財產安全，民眾紛紛表示，「這種案件警察也這麼認真」、「台江的治安讓人好安心」、「大部分的警察都是暖警」等等話語，警方作為頗受好評。

警三分局分局長方國璽表示，本案雖是小案件，但王姓員警細心敏銳，即使僅有一絲線索，仍緊追不放，進而查獲住宅竊盜案，著實難能可貴，實為警察同仁表率，「台江戰警、絕不鬆懈」，並呼籲大眾一同為台江地區的治安打拼努力，讓台江地區成為良善的居住環境。

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