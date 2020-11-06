台南市消防局於火災戶災後訪視　安裝住宅用火災警報器可及早應變

▲台南市消防局第六大隊，結合婦女防火宣導隊前往火災戶災後訪視，建議安裝住宅用火災警報器，減少生命財產捐失。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第六大隊，結合婦女防火宣導隊前往火災戶災後訪視，與受災戶深入溝通，瞭解火警當下民眾的應變作為，宣導住宅用火及用電注意事項及住宅用火災警報器的作用，受災戶也感嘆若如果家中有裝設住宅用火災警報器，或許損失就不會那麼嚴重。

2020年10月31日台南市安南區國安街一處民宅清晨發生火警，屋主父子、媳婦3人順利及時逃生，火勢於消防局搶救控制下未再擴大延燒。火警當天正適逢農曆15日，清晨父親於3樓佛堂拜拜並焚燒金紙，隨後下樓處理事情。經鄰居於屋外發現三樓陽台有火煙冒出告知屋主，屋主立即前往3樓查看，並呼叫在2樓臥房休息的兒子與媳婦起床。兒子起床後使用滅火器嘗試滅火，不料火勢太大無法撲滅，隨即往下往外逃生。

消防局第六大隊大隊長張明欽表示，住宅用火災警報器的安裝，可以在火災發生初期藉由偵測到煙霧而發出警報，提醒民眾火災的發生以及早應變逃生，另外使用瓦斯爐具或使用火源，一定要記得人離火熄的原則，逃離火場也要記得關門的動作，正確預防與應變，遠離災害。

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