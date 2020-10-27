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偷車只爽15分鐘…被警攔截送辦　26歲慣竊：我只是用來代步

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▲桃園市呂姓男子27日凌晨在桃園區成功路竊取路旁轎車，車主報警後，警方15分鐘內就發現呂男開著閃燈轎車，當場人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市呂姓男子27日凌晨在桃園區成功路竊取路旁轎車，車主報警後，警方15分鐘內就發現呂男開著閃燈贓車，當場人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

1名新北市籍男子26日晚間開車到桃園區拜訪趙姓友人，2人聊天至凌晨，但男子發現停在停車格轎車竟不翼而飛趕緊向趙男求助，桃園警分局據報後立即調閱監視器查出竊賊破壞車鎖開走轎車，沿途閃黃燈往八德區方向逃離，立即呼叫線上警網攔截圍捕，僅15分鐘在桃園監理站前攔獲呂姓慣竊到案，全案依竊盜罪送辦。

桃園警分局指出，27日凌晨3時40分，武陵派出所接獲趙姓男子報案指稱，他的朋友26日拜訪，將愛車停放在成功路停車格車竟不翼而飛，因此趕緊就近向附近的武陵派出所報案，值班員警立即通報線上巡邏警網攔截圍補。

▲桃園市呂姓男子27日凌晨在桃園區成功路竊取路旁轎車，警方15分鐘內攔截呂男到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市呂姓男子27日凌晨在桃園區成功路竊取路旁轎車，警方15分鐘內攔截呂男到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局調閱案發現場附近監視器，發現竊賊以工具撬開車鎖進入車內，隨即開走轎車，發現竊賊駕駛贓車閃著雙黃燈一路向八德區方向行駛，線上警網趕往圍捕，果然發現贓車在桃園區介壽路上出現，2輛警車前後包夾攔截贓車到案，喝令26歲呂姓男子下車受檢。

呂男遭警車包夾後，嚇得下車抱頭趴在地上被員警壓制，不斷喊說：「我的手好痛、我不會反抗，我只是用來代步而已…」，員警經搜身後查出一把車鎖匙，將呂男帶回派出所偵訊，全案依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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