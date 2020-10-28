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社會 社會焦點 保障人權

慣竊摸入房持刀掌摑外傭　性侵還逼洗下體滅證

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▲▼性侵，性犯罪，強姦，性騷擾。（示意圖／CFP）

▲蔡姓男子持刀逼姦外籍看護，判刑定讞。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭蔡姓慣竊，2016年10月間潛入當地某檜木店搜尋財物，發現外籍看護小花（化名）單獨在房間中睡覺。蔡男抓起一旁的水果刀，逼迫小花脫褲，還掌摑小花，性侵得逞。蔡男完事後，還持刀逼迫小花到廁所沖洗下體，湮滅證據，但最後仍被逮捕。最高法院審理後，28日將蔡男判刑10年，另外多次行竊部分則判刑1年，得易科罰金定讞。

判決指出，有毒品、竊盜等多項前科的蔡姓慣竊，自2016年10月中起，連續5日在宜蘭縣羅東、礁溪等地犯案。他總是頭戴漁夫帽或安全帽，以工具撬開彩券行、餐廳、超市等門鎖，入內搜尋財物。而性侵案件發生於2016年10月15日凌晨5時左右，蔡男潛入礁溪鄉的某檜木店。

蔡男摸進屋內後，發現小花一人獨自在房間內睡覺，認為有機可乘，隨即到廚房中拿取一把水果刀，回到房間內，逼迫小花脫褲，小花拒絕，蔡男掌摑小花3、4下，而後自行脫下褲子，逼小花口交；小花還是拒絕，轉頭就走，蔡男隨即硬上，性侵小花得逞。蔡男完事後，持刀逼迫小花到廁所中沖洗下體，並站在廁所門口看著小花洗完才離去。小花雇主天亮後到店裡來，報警處理；另外附近也陸續傳出多起竊案，警方根據遺留在其他現場的飲料瓶瓶口DNA，鎖定蔡男犯案，逮捕到案。

法院審理時，蔡男坦承犯下多起竊案，也坦承性侵，但否認持刀脅迫小花。但法院根據小花供詞，以及現場其他跡證，認定蔡男確實持刀性侵。一審法院認定他犯下「加重強制性交」、「加重竊盜」等罪，重判有期徒刑12年。

案經上訴，高等法院二審審理後，還是認定他犯下「加重強制性交」、「加重竊盜」等罪。考量他為逞個人私慾，不顧小花意願，以強暴方式對之強制性交，手段惡劣，欠缺尊重他人身體自主權之觀念，戕害告訴人身心甚鉅，均應嚴予非難，兼衡被告前有多次竊盜、毒品、違反森林法等犯罪經論罪科刑之執行紀錄，素行非佳，難再寬貸，因此性侵部分重判10年，竊盜部分也判刑1年，得易科罰金。全案再上訴第三審，最高法院28日駁回上訴定讞。

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