19歲屁孩「殺肉」！鎖定士林捷運停車場...專偷機車排氣管避震器

記者張君豪／台北報導

近來台北市士林捷運站橋下機車停車場，發生多起機車零件遭不明慣竊拆走拔除的惡劣竊案，士林警分局接獲廖姓、陳姓被害人報案後發現竊賊真的很誇張，居然連排氣管和避震器都拆掉偷走，導致被害人無法騎機車回家，還得委任車行開貨車來載走維修手段相當惡劣，警方調閱監視器成立專案小組展開調查。

▲士林警方18日逮捕涉嫌持工具竊取民眾機車零件的許姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲士林警方18日逮捕涉嫌持工具竊取民眾機車零件的許姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調閱監視器，發現歹徒均假裝在停車場內準備停車，並伺機觀察，等到通勤車主停好機車離去後，就以自備的工具包拆除被害人機車的排氣管，避震器等改裝零件部品。

警方據此鎖定許姓男子（19歲）涉案，依規定向士林地方法院聲請搜索票後，警員18日行動到許男位於新北市五股區家中搜索，當場搜出被害車主遭拔除的機車零件，許男落網供稱，自己因為失業沒收入，才異想天開偷竊機車零件打算變賣牟利，未料警方短時間內就找上門。

警方發現許男的機車內攜帶多種犯案工具，並於機車置物箱內起出各式尺寸之板手、電動起子等證物，警詢後依竊盜罪將函請士林地檢偵辦。

【其他新聞】



►快訊／館長槍案破案曙光！曾現場勘查 警逮「竹聯寶和會」施俊吉

►快訊／館長槍手Face ID被高手攻破！竹聯幫要角遭逮 傳收1千萬行兇

►館長遭轟三槍淡水開槍自傷 新北槍擊案升全國第二新北警澄清：黑槍防治成效良好

·肌膚水嫩逆齡



·修護力強大

