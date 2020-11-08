　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南自助洗衣店疑串接液化石油氣鋼瓶使用導致氣爆火災　消防局要開罰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市永康區大仁街自助洗衣店現場，疑似串接液化石油氣鋼瓶使用，導致氣爆火災，造成4位民眾受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康區大仁街自助洗衣店現場，疑似串接液化石油氣鋼瓶使用，導致氣爆火災，造成4位民眾受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區大仁街自助洗衣店11月7日晚上9時29分，現場疑似串接液化石油氣鋼瓶使用，導致氣爆火災，造成4位民眾受傷送醫，液化石油氣（一般俗稱桶裝瓦斯）雖為民眾不可或缺的民生用品，惟因液化石油氣使用不慎或儲放不當，有潛藏著易燃、易爆的危害性。

▲台南市永康區大仁街自助洗衣店現場，疑似串接液化石油氣鋼瓶使用，導致氣爆火災，造成4位民眾受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局第五大隊呼籲民眾，應經常檢查瓦斯爐具橡皮管及管線接頭是否破裂、鬆脫，可用肥皂泡沫敷於橡皮管上，如發現泡沫有增多或增大，就是漏氣，要立即換新，瓦斯使用後、外出、就寢前應將瓦斯總開關關閉，避免瓦斯洩漏。遇有瓦斯外洩之狀況切勿驚慌，現場嚴禁使用火源及電器等容易引起火花之物品，應保持通風讓外氣流通，並立即撥打119及瓦斯分銷商派員前往處理；另家中亦可自行裝設瓦斯氣體漏氣警報器及住警器，及早偵測瓦斯氣體外洩或火災發生，避免引起災害。

▲台南市永康區大仁街自助洗衣店現場，疑似串接液化石油氣鋼瓶使用，導致氣爆火災，造成4位民眾受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局指出，依規定液化石油氣備用量，供營業使用者，不得超過80公斤，供家庭使用者，不得超過40公斤。如瓦斯容器串接使用，其串接使用量達80公斤以上需符合法令設置相關安全管理措施，如：滅火器、氣體漏氣警報器、防止傾倒措施、自動緊急遮斷裝置等，並且不可超過1000公斤；如場所存放超過上述備用量或串接使用未依規定設置安全管理措施者，將依消防法開罰2至10萬元整罰鍰。

五大隊將持續加強查察相關使用液化石油氣業者之場所，以全面管理液化石油氣安全製造、儲存及販售，並請業者協助宣導瓦斯使用安全及用戶檢查，以避免瓦斯氣爆憾事發生。

絕對不能錯過的「全新小黑瓶」超低價來了！
 

ET快訊
拜登當選台灣慘了？　黨政高層：蔡英文用1招攻破「押寶說」
BBC：拜登勝選「中國失望了」！少一關鍵步驟　北韓砲火可能回
地震前兆？操場跑道驚見「爆量蚯蚓」　上萬條蠕動
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南自助洗衣店疑串接液化石油氣鋼瓶使用導致氣爆火災　消防局要開罰

台南市全民趣味運動嘉年華新營開幕　黃偉哲與民同樂

協和基金會捐百萬贈苗縣信義國小　打造全新「協和廳」視聽教室

大溪低碳溪遊萬人健走　鄭文燦：溪洲低碳轉運站進入招商階段

振興國旅　北區國稅局局務會議移師宜蘭並進行公益淨灘

新北市圖辦新書發表會　小學生自創繪本故事走秀

新北首座異地重組百年守讓堂　創生五股藝文與在地知識學基地

水情吃緊！石門等5水庫同步造雨　可惜進帳不大

中埔鄉玩很大！體驗農家樂...鄉長帶頭球蟒披肩吃蟲卵

2020桃園社造博覽會開跑　楊梅富岡5大區展現在地魅力

《料理之王》小編又厭世「我沒有前男友」　Lulu驚開錯話題：NO~~~~~~

薔薔床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」　王思佳崩潰：我頭皮發麻了！！

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

楊丞琳高台踩空...李榮浩「又氣又心疼」　她下台甜喊「老公」報平安：不要擔心

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

愛女不孕...51歲嬤「借肚」懷親孫 任代理孕母幫圓夢：替妳建立個家

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

蕭亞軒親自為狗下廚！黃皓眼讒：我的呢？　因毛小孩受傷操碎心…男友溫暖抱抱安撫

王瞳自曝與艾成新婚3個月「還是單身」　學習當蔡太太：「姓艾」聽起來怪怪的XD

哈士奇「聲帶遭割」仍奮力顧家　氣音長嚎示警...媽淚：好心疼

台南自助洗衣店疑串接液化石油氣鋼瓶使用導致氣爆火災　消防局要開罰

台南市全民趣味運動嘉年華新營開幕　黃偉哲與民同樂

協和基金會捐百萬贈苗縣信義國小　打造全新「協和廳」視聽教室

大溪低碳溪遊萬人健走　鄭文燦：溪洲低碳轉運站進入招商階段

振興國旅　北區國稅局局務會議移師宜蘭並進行公益淨灘

新北市圖辦新書發表會　小學生自創繪本故事走秀

新北首座異地重組百年守讓堂　創生五股藝文與在地知識學基地

水情吃緊！石門等5水庫同步造雨　可惜進帳不大

中埔鄉玩很大！體驗農家樂...鄉長帶頭球蟒披肩吃蟲卵

2020桃園社造博覽會開跑　楊梅富岡5大區展現在地魅力

女大生3天沒到校！同學急PO文尋人…高雄警「男友家」找到她

宜蘭秋天必去落羽松景點懶人包　漸層落羽松宛如置身仙境

藍營疑「川普輸了還進口萊豬嗎？」　王浩宇：YES

首度研究證實吸菸傷腦！醫「抽200人龍骨水分析」：失智症有害物質會增加

李榮浩「滿滿粉色」隔海送愛　霸氣喊話楊丞琳「唱完給我回來」閃炸！

土城爆「內褲男攻擊路人」...夜歸女大喊救命狂奔！警方曝真相

發推特講成「拜蔡通話」…朱辦批蘇貞昌「欺騙成習慣」：外交禮儀認識不足

秋冬嘴唇乾裂、死皮多？網推5大「潤唇神器」一滴擺脫酸梅嘴

川普選輸氣炸！外媒踢爆：不出席拜登就職典禮　無意承認敗選

企聯女壘／台北體育局長現身贈球　盼「合作」讓壘球更好

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

地方熱門新聞

彰化這家公司超狂　川普當選放假10天

網紅夜闖燒紙錢　女大生母崩潰：謝謝

鹿港台61線聯結車90度大側翻　柴油滿路面

1分鐘賣3杯….85度C這款超夯飲料首度推冬季限定款

水情吃緊　石門等5水庫同步造雨

國道台南段改標示…網一看氣炸洗留言

白河警鐵腕強力取締超載展成效

全台最胖乩童梁炘隆猝逝得年32歲

屏東風箏節河濱公園登場　警籲搭接駁車

二崙季節限定烤玉米　醬汁飄香一甲子

四鯤鯓喜樹自行車綠色隧道將打通

大溪溪洲低碳轉運站　進入招商階段

國二生被打到瘀青…安置一年後：暖了

學甲濕地生態園區今年第1批黑面琵鷺報到

更多熱門

相關新聞

竹聯幫孝堂幹部身揹「8條通」　躲偏鄉當筍工

竹聯幫孝堂幹部身揹「8條通」　躲偏鄉當筍工

竹聯幫孝堂幹部33歲黃姓男子，為基隆、台北、桃園等地之院、檢發布8件通緝在案，黃嫌為避免遭查緝而隱身台南關廟竹筍加工廠當筍工，台南市歸仁分局鎖定黃嫌藏匿處所，11月7日派員實施圍捕，並在黃嫌身上起獲毒品安非他命1小包及吸食工具等，全案調查後移送台南地檢署偵辦及移送歸案。

全民趣味運動嘉年華開幕　黃偉哲與民同樂

全民趣味運動嘉年華開幕　黃偉哲與民同樂

撿到皮夾送警局遭告侵占！他嘆：誰敢做好事

撿到皮夾送警局遭告侵占！他嘆：誰敢做好事

台南洗衣店氣爆瞬間！火光炸裂釀4傷　闆娘嚇傻

台南洗衣店氣爆瞬間！火光炸裂釀4傷　闆娘嚇傻

台南永康洗衣店疑氣爆起火4人送醫

台南永康洗衣店疑氣爆起火4人送醫

關鍵字：

台南自助洗衣店液化石油氣鋼瓶氣爆火災消防局

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

川普宣言：我贏得了總統大選

連千毅愛徒「直播凸槌」…鏡頭2度拍到槍

拜登當選了　284票突破門檻

楊丞琳「摔下高台」後首露面　無預警宣布：我單身！

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

快訊／鍾明軒道歉：我後悔了

韓天后被爆「碩士論文99％抄的」

獨／鍾明軒爆2年前放鳥節目！

即／台南永康驚傳氣爆！火光、濃煙沖天

密西根軟體出錯　川普千張票全給拜登

川普敗選「特權沒了」　美媒：性侵+逃稅指控恐讓他入獄

基隆宮廟「福壽山天池」撒冥紙　業者狂勸無效

拜登宣布當選「世界將發生十大改變」

4汪跟美女合照燦笑　換爸秒嫌棄

川普小白球打一半　突然得知「拜登當選了」

更多

最夯影音

更多
《料理之王》小編又厭世「我沒有前男友」　Lulu驚開錯話題：NO~~~~~~

《料理之王》小編又厭世「我沒有前男友」　Lulu驚開錯話題：NO~~~~~~
薔薔床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」　王思佳崩潰：我頭皮發麻了！！

薔薔床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」　王思佳崩潰：我頭皮發麻了！！

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

楊丞琳高台踩空...李榮浩「又氣又心疼」　她下台甜喊「老公」報平安：不要擔心

楊丞琳高台踩空...李榮浩「又氣又心疼」　她下台甜喊「老公」報平安：不要擔心

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面