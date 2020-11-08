台南自助洗衣店疑串接液化石油氣鋼瓶使用導致氣爆火災　消防局要開罰

▲台南市永康區大仁街自助洗衣店現場，疑似串接液化石油氣鋼瓶使用，導致氣爆火災，造成4位民眾受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區大仁街自助洗衣店11月7日晚上9時29分，現場疑似串接液化石油氣鋼瓶使用，導致氣爆火災，造成4位民眾受傷送醫，液化石油氣（一般俗稱桶裝瓦斯）雖為民眾不可或缺的民生用品，惟因液化石油氣使用不慎或儲放不當，有潛藏著易燃、易爆的危害性。

台南市消防局第五大隊呼籲民眾，應經常檢查瓦斯爐具橡皮管及管線接頭是否破裂、鬆脫，可用肥皂泡沫敷於橡皮管上，如發現泡沫有增多或增大，就是漏氣，要立即換新，瓦斯使用後、外出、就寢前應將瓦斯總開關關閉，避免瓦斯洩漏。遇有瓦斯外洩之狀況切勿驚慌，現場嚴禁使用火源及電器等容易引起火花之物品，應保持通風讓外氣流通，並立即撥打119及瓦斯分銷商派員前往處理；另家中亦可自行裝設瓦斯氣體漏氣警報器及住警器，及早偵測瓦斯氣體外洩或火災發生，避免引起災害。

消防局指出，依規定液化石油氣備用量，供營業使用者，不得超過80公斤，供家庭使用者，不得超過40公斤。如瓦斯容器串接使用，其串接使用量達80公斤以上需符合法令設置相關安全管理措施，如：滅火器、氣體漏氣警報器、防止傾倒措施、自動緊急遮斷裝置等，並且不可超過1000公斤；如場所存放超過上述備用量或串接使用未依規定設置安全管理措施者，將依消防法開罰2至10萬元整罰鍰。

五大隊將持續加強查察相關使用液化石油氣業者之場所，以全面管理液化石油氣安全製造、儲存及販售，並請業者協助宣導瓦斯使用安全及用戶檢查，以避免瓦斯氣爆憾事發生。

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