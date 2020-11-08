火車站撿到皮夾送警局「遭失主告侵占」　熱心男嘆：誰敢做好事？

▲火車站拾獲皮包送警察局遭提告侵占，男子發文替自己喊冤。（圖／翻攝臉書《爆廢1公社》）

記者林悅、徐愷昕／台南報導

台南林姓男子6日於臉書貼文表示，他10月底於台南火車站撿到一個皮包，當下立馬送至鐵路警察局，沒想到近日卻被通知遭失主提告侵占，要至警局接受筆錄，讓他不禁心寒直呼「有夠扯」、「這樣有人還敢做好事嗎？」警方表示，目前全案已偵辦製作筆錄，真相為何仍有待進一步調查釐清。

▲台南警方指出，到底是否有侵占將會進一步調閱站外的監視器釐清。（圖／記者林悅翻攝）

林男PO文指出，自己10月24日在台南火車站拾獲一個皮包，他當下也沒打開看，第一時間馬上送至鐵路警察局，沒想到過幾天卻接到通知遭失主告「侵占」，他必須至警局做筆錄。

林男稱，警方說法是，失主領到錢包時發現裡面的錢不見，所以提告，但他覺得自己很倒楣也很冤枉，因為他當下根本沒有打開來看，立馬送去警局，完全不清楚裡面是否有錢。

林男表示目前已詢問身邊的律師朋友，對方表示，後續失主要提告「侵占遺失物」也必須提出證據，證明皮夾中有錢且是被他所侵占才行，倘若失主沒證據堅持提告，案件會送交地檢署檢察官進行偵查，最後會以證據不足予以不起訴處分，只是過程中會傳喚他到案說明。

台南鐵路警指出，失主來領皮夾時說裡面的錢不見了，後續他們經調閱監視器追查，發現這名拾獲皮包的男子，在把包拿至派出所前有先去上廁所，為了釐清所以才請林男前來筆錄，目前全案已偵辦製作筆錄，到底是否有侵占，將會進一步調閱站外的監視器釐清。

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