台南市全民趣味運動嘉年華新營開幕　黃偉哲與民同樂

▲2020年全民趣味運動嘉年華會暨勞資體育競賽登場，市長黃偉哲親臨同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年全民趣味運動嘉年華會暨勞資體育競賽，8日上午9時在新營田徑場盛大開幕，以趣味方式引領全民運動。本次運動會參與熱烈，公教團體56隊、長青組4隊、勞資團體81隊，共計141支隊伍，4781名隊職員參加，市長黃偉哲親臨同樂。

台南市長黃偉哲親臨開幕典禮致詞時表示，台南市非常重視體育活動推廣，每年致力推動台南市多元體育活動，除了田徑、游泳、網球等具競賽性質的賽事，另有路跑、鐵人三項、運動熱區等全民參與的運動，參與的對象相當廣泛，包含學生、上班族、銀髮族等，希望不分年齡與性別讓每一位市民，都有運動舞台，鼓勵大家愛運動，共同打造全民運動城市。市長除主持運動員宣誓及聖火進場，並特地巡視慰勞各區公所及農會展售攤位工作人員，推廣本市特色產物與農特產品。

教育局鄭新輝局長表示，本次活動營造運動嘉年華氣氛，讓全體市民感受嘉年華般的運動饗宴。賽會周遭場地有勞工局辦理的系列活動(身障產品義賣、成果展、臺南特色小吃攤、職安宣導等)、各區公所特色產物展、農特產品展售、運動「藝」起來等藝文展演以及政令、稅務、天文、觀光宣導等多樣活動。

台南市體育處進一步表示，本次賽會的競賽內容包含公教組的一根扁擔、步步高升、牧草推推樂、飛鏢擲準、同舟共濟、躲避球、接力賽跑，長青組的飛盤擲準、飛鏢擲準、一桿進洞、眼明手快夾花生，以及勞資體育競賽的運球接力、拔河等趣味盎然的競賽活動，讓市民一同享受運動的樂趣。



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