台南永康洗衣店疑氣爆起火　4人受灼傷搶救送醫

▲台南市1家投幣式自助洗衣店，疑發生瓦斯氣爆，造成4名民眾灼傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區7日晚上傳出疑瓦斯氣爆火警，一家投幣式自助洗衣店疑發生瓦斯氣爆火警，造成3男1女共4名在洗衣店洗衣的民眾受燒灼傷，消防人員以救護車分送永康奇美醫院及成大醫院救治，消防局出動20多部消防車及人員60人前往搶救，歷時約30分鐘撲滅，目前進行殘火處理中。

台南市消防局119勤務中心，於7日晚上9時29分許據報，位於台南市永康區大仁街有一家鐵厝自助洗衣店疑發生氣爆火警，造成現場一名年約60歲的男子受到燒灼傷，消防局出動20多部消防車及人員約60人前往搶救，並以救護車將傷者送永康醫院救治。

大灣車組首先到場，發現火場已起火然燒，店內洗衣機等設備起火，店內後方有數支瓦斯鋼瓶，馬上進行射水搶救，火勢於晚上9時57分撲滅，並進行殘火處理。

消防人員初步勘查，火場約20平方公尺，店內洗衣機等設備被燬，惟店內有3支瓦斯鋼瓶在洩氣，有危險性，消防人員灑水降溫，並設法將鋼瓶移出，以免再生危險。

消防人員在勘查處理時，另發現有3名傷者也受燒灼傷。據了解，受傷民眾3男1女共4人，案發時係在洗衣店洗衣時，突然發生瓦斯氣爆而被灼傷，好在及時逃出店外，傷者都意識清醒，馬上以救護車送成大醫院救治。初步勘查疑似瓦斯桶洩氣發生氣爆起火，惟目前真正起火原因及財物損失由消防局調查中。

消防局初步調查傷者4人分別是：65歲薛姓男子（四肢＋身體燒燙傷面積約45％，深度約2-3度 右後腰撕裂傷約7公分），意識清楚由大橋消防分隊救護車送往永康奇美醫院救治。25歲羅姓男子（背部及肢體撕裂傷、雙腳足背2度2％燒燙傷及雙手燒燙傷2度1％）、意識清楚由東門消防分隊救護車前往成大醫院就醫；21歲黃姓男子（右小腿約9％ 1度傷燙傷），意識清楚由復興消防分隊救護車送成大醫院就醫；20歲邱姓女子（頭部及雙手燒燙傷約約10％1度燒燙傷），意識清楚，由復興消防分隊救護車送往成大醫院就醫。4名傷者均為該自助洗衣店顧客，案發時在洗衣店內部使用或等待洗衣。

永康區謝副區長、永康區公所民政課課長於深夜11時許均至災害現場關心狀況，永康區公所陳主秘前往成大醫院（3名）及奇美醫院（1名）代表市長黃偉哲及永康區謝區長長先行慰問傷者。8日永康區公所人員將再協助傷者進行後續慰問及辦理社會救助等相關事宜。（更新時間23時56分，補充4人傷勢況及永康區公所慰問情況）

下殺2.7折、買一罐＝省4000元

