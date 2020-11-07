　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南永康洗衣店疑氣爆起火　4人受灼傷搶救送醫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市永康區１家投幣式自助洗衣店，疑發生瓦斯氣爆火警，造成3名在洗衣店洗衣的民眾受燒灼傷送醫，消防人員約30分鐘撲滅火勢，目前進行殘火處理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市1家投幣式自助洗衣店，疑發生瓦斯氣爆，造成4名民眾灼傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區7日晚上傳出疑瓦斯氣爆火警，一家投幣式自助洗衣店疑發生瓦斯氣爆火警，造成3男1女共4名在洗衣店洗衣的民眾受燒灼傷，消防人員以救護車分送永康奇美醫院及成大醫院救治，消防局出動20多部消防車及人員60人前往搶救，歷時約30分鐘撲滅，目前進行殘火處理中。

台南市消防局119勤務中心，於7日晚上9時29分許據報，位於台南市永康區大仁街有一家鐵厝自助洗衣店疑發生氣爆火警，造成現場一名年約60歲的男子受到燒灼傷，消防局出動20多部消防車及人員約60人前往搶救，並以救護車將傷者送永康醫院救治。

▲台南市永康區１家投幣式自助洗衣店，疑發生瓦斯氣爆火警，造成3名在洗衣店洗衣的民眾受燒灼傷送醫，消防人員約30分鐘撲滅火勢，目前進行殘火處理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大灣車組首先到場，發現火場已起火然燒，店內洗衣機等設備起火，店內後方有數支瓦斯鋼瓶，馬上進行射水搶救，火勢於晚上9時57分撲滅，並進行殘火處理。

消防人員初步勘查，火場約20平方公尺，店內洗衣機等設備被燬，惟店內有3支瓦斯鋼瓶在洩氣，有危險性，消防人員灑水降溫，並設法將鋼瓶移出，以免再生危險。

消防人員在勘查處理時，另發現有3名傷者也受燒灼傷。據了解，受傷民眾3男1女共4人，案發時係在洗衣店洗衣時，突然發生瓦斯氣爆而被灼傷，好在及時逃出店外，傷者都意識清醒，馬上以救護車送成大醫院救治。初步勘查疑似瓦斯桶洩氣發生氣爆起火，惟目前真正起火原因及財物損失由消防局調查中。

消防局初步調查傷者4人分別是：65歲薛姓男子（四肢＋身體燒燙傷面積約45％，深度約2-3度 右後腰撕裂傷約7公分），意識清楚由大橋消防分隊救護車送往永康奇美醫院救治。25歲羅姓男子（背部及肢體撕裂傷、雙腳足背2度2％燒燙傷及雙手燒燙傷2度1％）、意識清楚由東門消防分隊救護車前往成大醫院就醫；21歲黃姓男子（右小腿約9％ 1度傷燙傷），意識清楚由復興消防分隊救護車送成大醫院就醫；20歲邱姓女子（頭部及雙手燒燙傷約約10％1度燒燙傷），意識清楚，由復興消防分隊救護車送往成大醫院就醫。4名傷者均為該自助洗衣店顧客，案發時在洗衣店內部使用或等待洗衣。

永康區謝副區長、永康區公所民政課課長於深夜11時許均至災害現場關心狀況，永康區公所陳主秘前往成大醫院（3名）及奇美醫院（1名）代表市長黃偉哲及永康區謝區長長先行慰問傷者。8日永康區公所人員將再協助傷者進行後續慰問及辦理社會救助等相關事宜。（更新時間23時56分，補充4人傷勢況及永康區公所慰問情況）

下殺2.7折、買一罐＝省4000元
  

ET快訊
快訊／川普震撼宣布：我贏得了總統大選　以很大的優勢
台南永康氣爆「起火地點找到了」　4人燒傷送醫急救
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南永康洗衣店疑氣爆起火　4人受灼傷搶救送醫

快訊／桃園失智翁晚間倒臥軌道上！普悠瑪司機一看嚇到　緊急剎停

台南自助洗衣店氣爆！3支瓦斯鋼瓶洩氣　消防車塞滿整條街

「變飯局妹還愛我嗎？」直播妹「愛情sop」收割粉絲…全素顏交保

快訊／苗栗夜間連2車禍！遊覽車邊坡翻覆、猛撞進香團　9人送醫

快訊／台南永康驚傳氣爆！火光、濃煙沖天　住戶聽巨響嚇壞

妻嫌體臭拒愛愛！嗆「付錢才跟你做」人夫忍5年崩潰　結局大逆轉

快訊／新北野柳燈塔「採海菜」！男疑落海失蹤　警消海巡搜救中

台北男「口含塑膠管」車內亡！路人經過嚇傻

面交買7支iPhone…穿「類似」警服赴約　警署前突然逃脫爽賣變現

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

楊丞琳小巨蛋開唱「從高台跌下來」　手腳都受傷：20年第一次意外

父為教女兒「守信」碗粿虧本賣 顏清標霸氣買下160碗：我全包

高雄迴轉火鍋20多種食材任你選 288元吃到飽！創意搶攻冬季市場

他痛下決心清洗「陳年小被被」！臉盆瞬間變土色：水髒到能寫書法

Lovelyz美珠瘋跳BTS《I NEED U》　綜藝感太圈粉...姜虎東：很想要這位朋友！

周興哲深情自彈自唱《刻在我心底的名字》　粉絲敲碗完整版…真的來了！

金架歹夾！史上最難夾抓物機 連保夾達人都夾到懷疑人生

謊話連篇！計算合法票將輕鬆贏　美國3媒體「受夠了」中斷川普直播

台南永康洗衣店疑氣爆起火　4人受灼傷搶救送醫

快訊／桃園失智翁晚間倒臥軌道上！普悠瑪司機一看嚇到　緊急剎停

台南自助洗衣店氣爆！3支瓦斯鋼瓶洩氣　消防車塞滿整條街

「變飯局妹還愛我嗎？」直播妹「愛情sop」收割粉絲…全素顏交保

快訊／苗栗夜間連2車禍！遊覽車邊坡翻覆、猛撞進香團　9人送醫

快訊／台南永康驚傳氣爆！火光、濃煙沖天　住戶聽巨響嚇壞

妻嫌體臭拒愛愛！嗆「付錢才跟你做」人夫忍5年崩潰　結局大逆轉

快訊／新北野柳燈塔「採海菜」！男疑落海失蹤　警消海巡搜救中

台北男「口含塑膠管」車內亡！路人經過嚇傻

面交買7支iPhone…穿「類似」警服赴約　警署前突然逃脫爽賣變現

社會熱門新聞

連千毅愛徒「直播凸槌」…鏡頭2度拍到槍

即／台南永康驚傳氣爆！火光、濃煙沖天

「把妳留在愛我時」！22歲男狂砍小女友25刀

他穿梭車陣想回家　橫越安全島秒遭砂石車輾過慘死

羅志祥助理酒駕　撞混凝土車「酒測1.2」

影／中壢車站清秀短褲妹乞討　家人5個字曝內情

連千毅愛徒「直播拍到槍」！賴賢賢親上火線說明

警機場攔截走私子彈逾10萬發...可武裝北市1/4警局

快訊／幼教老師逼吃地上飯菜　5歲女童「跪地吃邊被揍」

女遇性侵喊「有變態」　裸身逃出門

「8888-88」低調奢華主人曝！63萬Honda掛358萬車牌

保全失業操場強拉8歲童　喊救命反遭搧飛

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

即／台中名校女高中生墜樓！

更多熱門

相關新聞

台南自助洗衣店氣爆　消防車塞滿街

台南自助洗衣店氣爆　消防車塞滿街

台南市永康區7日深夜驚傳氣爆，大仁街上的自助洗衣店疑似發生氣爆，巨響後竄出大量火光，嚇壞附近的住戶。警消接獲報案，派出1支大隊、8支分隊前往現場搶救，將4人送往成大醫院急救。詳細起火原因為何，仍待進一步釐清。

即／台南永康驚傳氣爆！火光、濃煙沖天

即／台南永康驚傳氣爆！火光、濃煙沖天

台南東區發生樹木倒塌壓小客車

台南東區發生樹木倒塌壓小客車

台南套房「租金動輒1萬2」　他驚：以為天龍國

台南套房「租金動輒1萬2」　他驚：以為天龍國

黃偉哲為長者的健康活力加油喝采

黃偉哲為長者的健康活力加油喝采

關鍵字：

台南永康洗衣店氣爆灼傷送醫

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

密西根軟體出錯　川普千張票全給拜登

連千毅愛徒「直播凸槌」…鏡頭2度拍到槍

快訊／楊丞琳演唱會開場出意外！

快訊／鍾明軒道歉：我後悔了

楊丞琳「摔下高台」後首露面　無預警宣布：我單身！

一次娶3嬌妻！網狂問「洞房花燭夜」誰先？

碗粿父女守信虧本賣！顏清標霸氣買下160碗

送餐到摩鐵！外送妹「硬著頭皮上樓哭了」

婚宴傻見「炸雞腿上桌」　內行：屌打速食店！

韓天后被爆「碩士論文99％抄的」

女乘客要求開快點！　司機踩油門回頭「後座是空的」

正宮陳子璇「小三扶正10年被綠了」！高國華喇舌她

外送到酒店餐點交給誰？老司機：別亂來！

即／台南永康驚傳氣爆！火光、濃煙沖天

Honda掛「8888-88」　網一查腿軟

更多

最夯影音

更多
青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊
爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

楊丞琳小巨蛋開唱「從高台跌下來」　手腳都受傷：20年第一次意外

楊丞琳小巨蛋開唱「從高台跌下來」　手腳都受傷：20年第一次意外

父為教女兒「守信」碗粿虧本賣 顏清標霸氣買下160碗：我全包

父為教女兒「守信」碗粿虧本賣 顏清標霸氣買下160碗：我全包

高雄迴轉火鍋20多種食材任你選 288元吃到飽！創意搶攻冬季市場

高雄迴轉火鍋20多種食材任你選 288元吃到飽！創意搶攻冬季市場

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面