竹聯幫孝堂幹部身揹「8條通」　躲台南偏鄉當筍工被揪出

記者林悅／台南報導

竹聯幫孝堂幹部33歲黃姓男子，為基隆、台北、桃園等地之院、檢發布8件通緝在案，黃嫌為避免遭查緝而隱身台南關廟竹筍加工廠當筍工，台南市歸仁分局鎖定黃嫌藏匿處所，11月7日派員實施圍捕，並在黃嫌身上起獲毒品安非他命1小包及吸食工具等，全案調查後移送台南地檢署偵辦及移送歸案。

▲背負8條通緝的竹聯幫孝堂幹部黃姓男子，隱身台南關廟竹筍加工廠當筍工，歸仁分局鎖定黃嫌緝獲，起獲毒品安非他命1小包及吸食工具等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警政署列管註記竹聯幫孝堂幹部黃姓男子，2017年間涉嫌在雙北地區犯下多起暴力討債案件，除強押被害人至山區以電擊棒、鐵鍊甚至黏鼠板，極盡凌虐至還錢，甚至直搗校園找護理師追討賭債，毆打致遍體麟傷。

黃嫌自2018年底出監後，不思悔改，再犯多起槍砲、毒品刑案，而後在全台流竄藏匿，並於2020年3月初落腳台南偏鄉關廟區，並隱身在一處竹筍加工廠從事農務工作。

台南市仁分局關廟分駐所日前獲報，有名竹筍加工廠員工樣貌清秀，操北部口音，行事神祕低調，經辨識特徵後赫然發現，該民竟係警政署列管註記之幫派成員，且身居幹部要職，另查黃嫌涉嫌多起槍砲、毒品、妨害自由案，為基隆、臺北、桃園等地之院、檢發布8件通緝在案，研判黃嫌為避免遭查緝而藏匿偏僻鄉間。

經循線鎖定黃嫌藏匿處所，埋伏監控多日後，於11月7日派員實施圍捕，並在黃嫌身上起獲毒品安非他命1小包及吸食工具等，全案調查後移送台南地檢署偵辦及移送歸案。

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