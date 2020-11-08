台南洗衣店氣爆瞬間！火光炸裂釀4傷　闆娘嚇傻：巡店沒發現異狀

記者林悅、陳韻如／台南報導

台南市永康區7日深夜一間自助洗衣店發生氣爆，造成4人受傷。氣爆瞬間畫面事後曝光，只見「碰」一聲巨響後，火光瞬間炸出，嚇壞附近居民。警消獲報趕抵現場，並將傷者送醫，而據調查，店內擺有4支50公斤重的瓦斯鋼瓶，不明原因外洩才導致氣爆。對此，洗衣店老闆娘表示，自己每天都會巡店，但當天並未發現異狀，不知為何會突然發生意外。

▲台南洗衣店氣爆瞬間，火光瞬間炸裂，造成4傷送醫。（圖／翻攝東森新聞）

台南市消防局7日晚間接獲報案，稱永康區大仁街上有一家鐵厝自助洗衣店發生氣爆，造成4人受傷，其中一人甚至全身有36%的燒燙傷，被緊急送往成大醫院急救。

氣爆瞬間畫面事後曝光，只見當時突然一陣閃爍，火光瞬間炸開，還伴隨著「碰」一聲巨響，整間洗衣店立刻陷入火海，嚇得附近居民趕緊衝出屋外查探，並立刻報警。

▲警消獲報後立刻出動，並將傷者送醫搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警消接獲報案，派出1支大隊、8支分隊前往現場搶救，並將傷者送往醫院急救。消防員晚間9點57分撲滅火勢，進入現場勘查，燃燒面積約20平房公尺，地內洗衣機等設備燒毀，還有4支瓦斯鋼瓶正在洩氣，具有危險性，消防員立刻灑水降溫，並移出鋼瓶，以免再度發生危險。

對此，洗衣店老闆娘受訪表示，該瓦斯鋼瓶是烘乾衣物需要用到，而店內共有3台烘衣機，且她每天都會到店內巡視，7日下午她到店內時並未發現任何異狀，不知為何會突然氣爆，目前詳細原因仍需調查釐清。

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