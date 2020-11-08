發推特講成「拜蔡通話」…朱辦批蘇貞昌「欺騙成習慣」：外交禮儀認識不足

▲總統蔡英文透過推特恭賀拜登當選。（圖／蔡英文推特）

記者楊蕓／台北報導

美國總統大選由民主黨籍拜登當選，行政院長蘇貞昌上午受訪時，稱蔡英文連任時，拜登曾致電祝賀，拜登當選總統，蔡英文也致電祝賀。隨後行政院澄清，兩人僅在「推特發文」祝賀對方，並無致電。對此，國民黨前主席朱立倫辦公室發言人凌濤批評，蘇貞昌應該為其魚目混珠、「欺騙成習慣」的行徑，公開道歉。

蘇貞昌今天上午受訪時，向拜登和賀錦麗表示祝福，並表示「在今年初，蔡總統當選連任的時候，拜登先生也特別來電祝賀蔡英文總統連任，而蔡總統也已經致電祝福拜登的當選」。不過，行政院發言人丁怡銘隨後澄清此說法，強調蘇貞昌的原意為蔡英文總統已用推特文恭賀拜登先生與賀錦麗女士的當選，並非通電話。

對此，朱立倫辦公室發言人凌濤表示，蘇貞昌本人未經查證，對重大國際外交禮儀認識不足，試圖以大內宣聲稱「蔡總統已致電拜登」，凌濤表示，蘇院長應該為其魚目混珠、「欺騙成習慣」的行徑，公開道歉。

凌濤提到，日前因美國大選結果不如民進黨及側翼單邊押寶的預期結果，美國在台協會（AIT）官方臉書竟遭洗版，如今轉戰推特各處洗版，指稱「大選結果是犯罪」、「開票舞弊」、「正邪之爭」等文。

凌濤呼籲，民進黨政府不應再推託卸責「韓粉跟機器人」，應立即出面克制自己支持者的情緒，不要再到AIT官方頁面，或透過Twitter發表不經查證的不實陳述，否則恐影響台灣的國際形象，對台美互動產生負面影響。

針對蘇貞昌口誤一事，國民黨發言人兼國際事務部副主任何志勇也提醒，兩者差很多，民進黨沒有必要在押錯寶後就急於表態。

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