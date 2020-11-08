中國恐失望！路透：拜登「抗中態度」比川普更強硬　曾稱習為惡霸

▲拜登勝選後，將強調多邊主義，修復與盟國間的關係。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國現任總統川普早在競選期間，曾對選民多次提出警告，若將手中神聖一票投給民主黨的拜登，會造成未來每個美國人被迫向中國人學習中文的慘況，暗示民主黨陣營對中態度曖昧。不過隨著拜登成功勝選，有外媒分析，所有跡象皆表明，中共當局並未對拜登勝選感到任何喜悅，且拜登未來恐怕延續川普對中國採取的強硬態度，只是方式略有不同。

先前外界就有說法指出，「抗中」只是川普政府用來掩蓋新冠肺炎（COVID-19）防疫失誤的工具！

根據《路透社》報導，其實早在川普政府之前，歐巴馬、拜登所代表的上屆民主黨政權，對於中國大陸的態度早已轉趨強硬，只不過川普2016年勝選後，進一步採取更加強烈的措施，強烈反對北京當局在全球擴張影響力。

拜登曾將中國國家主席習近平稱之為「惡霸」，誓言領導國際組織揭竿起義，壓迫、孤立、懲罰中國當局，並將新疆問題定調為「種族滅絕」。儘管拜登仍未發佈針對中國的外交政策，然而種種跡象表明，拜登就任後將會更加注重措辭使用，強調與北京當局間的「戰略競爭」，而非川普政府長期以來的直接對抗，其步步為營的態度更意味著，拜登的對中戰略似乎走得比川普還要具有智慧、更前端。

對於美國未來是否會持續向中國大陸強徵關稅，拜登陣營幕僚受訪時的回答顯示拜登所注重的多邊主義，並強化與同盟間關係的態度。他表示，「我們將會尋求『集體力量』來與之對抗，並且和盟友取得溝通。」

另外，根據英媒《BBC》分析，拜登選前承諾修補與盟邦間的關係，也因此日後在限制中國野心方面，勢必比川普單打獨鬥的方式更為有效率，而隨著美國新舊政府交接，也證明美國價值觀依然存在，挑戰缺乏民主概念的中國體制。

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