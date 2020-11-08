川普發動法律戰「讓國際形勢蘊含高度風險」　藍委籲：兩岸一定要自制

▲國民黨立委李貴敏。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

美國總統大選由民主黨籍拜登當選，國民黨立委李貴敏在臉書發文指出，川普打算發動法律訴訟，代表美國社會並不穩定，甚至因此讓國際形勢蘊含高度風險，她呼籲兩岸都要高度自制，不要再有挑釁言論或行為，以免台海形勢在敏感時刻形成衝突的籌碼。

李貴敏指出，拜登目前的當務之急，就是要全力修補國內外的關係。尤其國際間，過去4年受到川普強調美國優先（American First)、美國再次偉大（American Great Again)的影響，包括歐盟與美國盟邦之間的關係都出現重大裂縫。為了讓美國重返世界領導者的角色，拜登必須儘快修補美國對外關係。

李貴敏表示，至於美國國內，包括族裔問題，以及大選爆發的衝突對立，也必須儘快撫平，而新冠疫情的擴散也必須盡速遏止，「相較之下，中美關係與台海形勢，恐怕不是拜登想要立即處理的議題。」

李貴敏說，美國總統選舉的傳統原本是和平過渡，但現在川普巳打算發動法律訴訟，也代表美國社會並不穩定，甚至因此讓國際形勢蘊含高度風險，更無暇他顧。她強調，兩岸之間一定要自制，不要再有挑釁言論或行為。在關鍵時刻絕對不要有任何意外與衝突發生，以免讓台海形勢變成外界操作的籌碼，這對中國大陸以及台灣民眾都是極度不利。

至於台灣怎麼修補跟拜登以及民主黨之間的關係？李貴敏則說，不可否認，之前民進黨政府押寶的作為，以及各個側翼對拜登的與賀景麗的冷嘲熱諷、人身攻擊，傷害已經造成。現在只能亡羊補牢，好讓台灣及人民的損害降到最低。

李貴敏也呼籲民進黨政府務實調整國家重大政策，尤其要認清台灣是以對外貿易為主體的經濟體，台灣與中國大陸之間的經濟互動更直接影響我們的經濟表現。不務實際的供應鏈全面調整與失敗的新南向政策等，既然做不到，就不要再提，也別再浪費國家資源、犧牲人民權益了。

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