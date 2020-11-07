川普急追！亞利桑那州「最後5%選票」拉鋸中　只差1％就逆轉

▲美國總統大選仍在開票中。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國大選3日登場，《福斯新聞》數據指出，民主黨候選人拜登以264票暫時領先現任總統川普的214票，另有5州尚未完成計票作業。但據CNN最新消息，拜登在亞利桑那州的領先優勢縮小。

根據CNN最新數據，亞利桑那州目前高票進度達到95%，拜登目前獲得49.67％選票，與川普的48.6％相比，領先幅度縮小至1%。

亞利桑那州最大郡「馬里科帕郡」 （Maricopa County）6日公布最新一批選票後，拜登領先優勢縮小，他一共獲得100萬4,003票，與川普的95萬503票相比，多出2萬9861票。

▲美國總統大選目前開票結果，拜登以264票暫時領先川普的214票。（圖／ETtoday製作）

目前勝負仍未定的關鍵州（以下均根據《福斯新聞》最新統計）

賓州（20張選舉人票）

目前已開98％選票，拜登得票率為49.6％，微幅領先川普的49.3％；約剩10萬張選票未開出，拜登領先約2萬1749票。

根據該州州法規定，若兩人差距小於或等於0.5％，便會直接重新計票，候選人也可向法院提出要求。

北卡羅來納州（15張選舉人票）

目前已開99％選票，川普得票率為50.1％，暫時領先拜登的48.7％；約17萬1000張選票未開出，川普領先約7萬6479票。

喬治亞州（16張選舉人票）

目前已開99％選票，拜登得票率為49.4％，微幅領先川普的49.3％，目前兩人相差4020票；約1萬3000張選票未開出。喬治亞州州長稍早宣布，該州因兩人票數差距過近，將重新開始計票。

內華達州（6張選舉人票）

目前已開87％選票，拜登得票率為49.8％，暫時領先川普的48％。內華達州選務委員表示，約有19萬張選票未開出；拜登領先約2萬2657票。

該州規定，敗選者可以在開票結束後3天內要求重新計票，不過得先支付保證金，若結果翻盤可領回。

亞利桑那州（11張選舉人票）

目前已經開出90％選票，拜登得票率為49.7％，川普得票率為48.8％，目前兩人相差將近3萬票，約有25至27萬票尚待統計。

根據《福斯新聞網》、《美聯社》統計， 拜登已經拿下擁有11票的亞利桑拿州，以264票領先川普的214票，不過其他美媒則尚未跟進開出亞利桑那州，因此票數有所落差。

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